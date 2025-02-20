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"Я самый счастливый человек в мире". Мбаппе - о реакции Зидана на его хет-трик
Комментарий Килиана о легендарном соотечественнике
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе рассказал о своем
"Я переходил в "Реал" не для того, чтобы играть плохо. Я хочу играть хорошо, я хочу сделать и написать историю Реала. Время на адаптацию прошло, и мне надо играть, демонстрируя характер. Для меня нет границ, но самое главное - это выигрывать трофеи. Я забил много голов, но выиграл не так много трофеев.
Я максимально в себе уверен. Если я смогу забить 50 голов - это будет хорошо, а если еще больше - это будет просто замечательно. Но самое главное для меня - это будет игроком "Реала", даже более чем обладателем "Золотого мяча". Улыбка Зидана. Он - идол для меня, тем более как француза и фаната "Реала". Зидан многое значит для, и если он обрадовался моей игре, то я самый счастливый человек в мире", - сказал Мбаппе.
La réaction de Zinédine Zidane devant la masterclass de Kylian Mbappé ???????? pic.twitter.com/nX8gUSlMNR— Vibes Foot (@VibesFoot) February 19, 2025
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