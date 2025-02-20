"Я самый счастливый человек в мире". Мбаппе - о реакции Зидана на его хет-трик

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе рассказал о своем хет-трике в ворота "Манчестер Сити" (3:1) и реакции легенды "сливочных" Зинедина Зидана, который наблюдал за игрой с трибун.

"Я переходил в "Реал" не для того, чтобы играть плохо. Я хочу играть хорошо, я хочу сделать и написать историю Реала. Время на адаптацию прошло, и мне надо играть, демонстрируя характер. Для меня нет границ, но самое главное - это выигрывать трофеи. Я забил много голов, но выиграл не так много трофеев.

Я максимально в себе уверен. Если я смогу забить 50 голов - это будет хорошо, а если еще больше - это будет просто замечательно. Но самое главное для меня - это будет игроком "Реала", даже более чем обладателем "Золотого мяча". Улыбка Зидана. Он - идол для меня, тем более как француза и фаната "Реала". Зидан многое значит для, и если он обрадовался моей игре, то я самый счастливый человек в мире", - сказал Мбаппе.