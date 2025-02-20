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"Я самый счастливый человек в мире". Мбаппе - о реакции Зидана на его хет-трик

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Комментарий Килиана о легендарном соотечественнике

"Я самый счастливый человек в мире". Мбаппе - о реакции Зидана на его хет-трик

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе рассказал о своем хет-трике в ворота "Манчестер Сити" (3:1) и реакции легенды "сливочных" Зинедина Зидана, который наблюдал за игрой с трибун.

"Я переходил в "Реал" не для того, чтобы играть плохо. Я хочу играть хорошо, я хочу сделать и написать историю Реала. Время на адаптацию прошло, и мне надо играть, демонстрируя характер. Для меня нет границ, но самое главное - это выигрывать трофеи. Я забил много голов, но выиграл не так много трофеев.

Я максимально в себе уверен. Если я смогу забить 50 голов - это будет хорошо, а если еще больше - это будет просто замечательно. Но самое главное для меня - это будет игроком "Реала", даже более чем обладателем "Золотого мяча". Улыбка Зидана. Он - идол для меня, тем более как француза и фаната "Реала". Зидан многое значит для, и если он обрадовался моей игре, то я самый счастливый человек в мире", - сказал Мбаппе.

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Зинедин Зидан Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Килиан Мбаппе
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Источник:
Madrid Xtra
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
20.02.2025 в 15:15
Стадо барсодрочерів ригає жовчю...
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
20.02.2025 в 15:15
Стадо барсодрочерів ригає жовчю...
Ответить
0
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