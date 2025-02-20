До свиданья, Италия! Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов

Для начала мне следует признать полный крах своих прогнозов недельной давности. Ну, не зря же я писал это слово с вопросительным знаком! Как там было: “В “Брюгге” с “Фейеноордом” верится с трудом. А вот “Ювентус” в состоянии защитить свое минимальное домашнее преимущество”? Все - мимо кассы.

Остальных победителей раунда предугадать казалось несложным. Тем не менее, “Баварии” с “Бенфикой” пришлось изрядно попыхтеть для этого. И лишь три из четырех участников ⅛ финала, видевшихся наиболее очевидными, проблем не испытали. Что ж, сказка после присказки таки-имела место быть.

Как и в прошлый раз, в скобках после названия команды - ее рейтинг по итогам группового раунда. А в скобках после результата - счет первой встречи. Как видим, два победителя из восьми в предвариловке финишировали ниже своих соперников. И, безусловно, бросается в глаза абсолютное фиаско итальянских клубов.

Аталанта (9) - Брюгге (24) 1:3 (1:2)

1:3 (1:2) Боруссия (10) - Спортинг (23) 0:0 (3:0)

- Спортинг (23) 0:0 (3:0) Реал (11) - Ман Сити (22) 3:1 (3:2)

- Ман Сити (22) 3:1 (3:2) Бавария (12) - Селтик (21) 1:1 (2:1)

- Селтик (21) 1:1 (2:1) Милан (13) - Фейеноорд (19) 1:1 (0:1)

1:1 (0:1) ПСВ (14) - Ювентус (20) 3:1 (1:2)

- Ювентус (20) 3:1 (1:2) ПСЖ (15) - Брест (18) 7:0 (3:0)

- Брест (18) 7:0 (3:0) Бенфика (16) - Монако (17) 3:3 (1:0)

Зрелищность. Веселее всего было в матчах ближайших соседей по таблице “групповухи”. Самой смотрибельной назвал бы игру в Лиссабоне, а после нее - в Париже. Несмотря на полярность их счета - потому что об интриге речь пойдет в следующей рубрике.

Самым скучным, если методом исключения, был поединок в Эйндховене. Но только до перерыва. Несколько пресновато, в сравнении с прочими, было и в Милане.

Интрига. Ну, с проходом ПСЖ и “Боруссии” все было ясно изначально. И все же “Брест” еще поупирался до 20-й минуты, когда Барколя положил начало его погрому. А вот “Спортинг” - это было молчание ягнят.

Иллюзии болельщиков “Ман Сити” были развеяны уже на 6-й минуте, когда Мбаппе открыл счет в Мадриде. Рискну утверждать, что и “Брюгге” решил задачу фактически еще на 3-й минуте, когда Тальби открыл счет в Бергамо. Ведь в следующем голевом эпизоде он же оформит дубль.

Другая половина матчей интриговала не по-детски. На 78-й минуте Велленройтер, защитив ворота “Фейеноорда”, не позволил “Милану” перевести игру в экстра-таймы. Шестью минутами позже гол Кекчю в ворота “Монако” вывел в 1/8-ю “Бенфику”.

Мяч, забитый “Селтику” Дэвисом, ознаменовал собой проход “Баварии” уже в компенсированное время. И, наконец, “Ювентус” упустил свой последний шанс на исходе первого экстра-тайма: Влахович пробил в стойку ворот ПСВ.

Логика. В ответных поединках ее было очень мало. Если в контексте побед “Реала” и ПСЖ можно рассуждать лишь о степени их преимущества, то в трех четвертях встреч остались более существенные вопросы.

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“Боруссия” однозначно должна была побеждать “Спортинг” и в ответной игре. Тут Дортмунд можно ставить на одну доску с Мадридом и Парижем. Заслуживала победы над “Селтиком” и “Бавария”: с точки зрения логики моментов, ее домашние муки - какое-то недоразумение.

В Бергамо я увидел скорее ничью, но “Брюгге” был, как нынче модно говорить, летален: реализовал буквально все. Впрочем, проход победителя по сумме впечатлений от обоих матчей и здесь сомнению не подлежит.

“Наиграл” на минимальную победу “Милан”: по-хорошему, их дуэль с “Фейеноордом” могла продолжиться в экстра-таймах. Как, впрочем, и поединок “Бенфики” с “Монако” - гости в Лиссабоне смотрелись на гол лучше.

Наиболее нелогичной сочту неудачу “Ювентуса”. ПСВ “наиграл” на свою победу лишь в дополнительное время, тогда как закономерным исходом двух таймов стала бы ничья. А в Турине, напомню, победа хозяев поля выглядела несомненной.

Судейство. Оно присутствовало, но по-настоящему серьезных вопросов не вызвало. Так что коллега Юстас получил заслуженный выходной. Итак, раунд плей-офф Лиги чемпионов в целом прошел без результативных ошибок арбитров.

Везение. Самым фартовым стал “Фейеноорд”. И это везение ему обеспечил игрок “Милана” Эрнандес. Сначала после его удара на 23-й минуте гостей выручила стойка ворот - а ведь счет мог удвоиться. А на 51-й, при тех же 1:0 в пользу хозяев, он “самоубился”, заработав вторую желтую - за симуляцию. И прилично облегчил задачу соперника.

Фортуна покровительствовала и второму представителю Нидерландов. Я уже упоминал о штанге, вставшей на пути удара Влаховича в дополнительное время. Кабы не она, ПСВ с “Ювентусом” вполне могли продолжить свои разборки в пресловутой футбольной лотерее - серии пенальти.

“Селтик” от гола Кейна в раздевалку уберегла перекладина. А затем в счете повели уже как раз гости, и “Баварии” пришлось предпринимать сверхусилия для того чтобы не играть лишние полчаса.

Штанги по разу выручали также “Брюгге”, “Бенфику”, “Спортинг” и ПСЖ. Но в контексте их матчей это столь важной роли не играло.

Личности. Вообще самой заметной фигурой ответных игр стал вратарь Руй Силва. То, что “Спортинг” уехал из Дортмунда “сухим” - исключительно его заслуга. Из его коллег по цеху также выделил бы Велленройтера из “Фейеноорда” и Шмайхеля из “Селтика”.

Среди полевых игроков вне конкуренции был автор хет-трика Мбаппе (“Реал”). Ни разу не забил, но никак не реже него оказывался в центре внимания Адейеми (“Боруссия”). Отметил бы также Павлидиса из “Бенфики” и Сайбари из ПСВ.

Ну и, с точки зрения эффективности - два дуэта: Жутгла и Тальби (“Брюгге”), Дуэ и Рамуш (ПСЖ).

Симпатии. ПСЖ не обсуждается. Кроме него, в привлекательный остроатакующий футбол, как по мне, играли “Боруссия”, “Бавария” и “Монако”. Получается, представители Франции и Германии. “Реал” назову сразу после них. Но по сумме двух матчей именно он выйдет самым эффектным. Следом - парижане.

“Спортинг” - абсолютный нуль тура. Не впечатлил “Фейеноорд”, кроме гола в большинстве особо ничем не запомнившийся. Мало создали для зрителя “Брест”, “Ман Сити” и (да-да) “Селтик”. По итогам двух игр намного хуже всех смотрелся все тот же “Спортинг”: один голевой момент! Немецкие клубы не давали разгуляться соперникам.

Вот таким увиделся мне раунд плей-офф ЛЧ. С мнением автора можно и нужно спорить. Не поспоришь лишь с тем, что именно под таким углом зрения обзоры матчей вы вряд ли где-нибудь еще отыщете. А насколько это вам интересно - тут уже дело вкуса. В понедельник планируется такой же традиционный обзор очередного тура УПЛ.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine