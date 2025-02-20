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Легендарный нападающий Ювентуса высказался после вылета команды из Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Разница между командами огромная

Легендарный нападающий Ювентуса высказался после вылета команды из Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" проиграл "ПСВ" со счетом 1:3 в среду и стал четвертым итальянским клубом, который вылетел из Лиги чемпионов.

Алессандро Дель Пьеро заявил после матча, что между туринцами и "ПСВ" есть "огромный разрыв".

"Разница была огромной. Хотя в первом тайме "Юве" действовал достаточно хорошо и уверенно, чувствовалась большая разница в качестве передач, интенсивности и желании идти вперед.

Влаховичу немного не повезло, когда он попал в стойку. Даже после 1:2 были моменты, но такие эпизоды случаются, когда ты не создаешь достаточно давления.

"Ювентус" имеет молодую команду, которая еще не провела много матчей на международном уровне. Конечно, им не хватает опыта. В Нидерландах другая футбольная культура, чем у нас. Они не останавливаются из-за отдельных эпизодов в игре, а мы все еще слишком эмоционально реагируем - как в положительном, так и в отрицательном смысле", - говорит Дель Пьеро.

Напомним, что после вылета "Ювентуса" единственным итальянским клубом в Лиге чемпионов остается "Интер".

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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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