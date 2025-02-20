  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Холанд в социальных сетях обратился к болельщикам Манчестер Сити
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Холанд в социальных сетях обратился к болельщикам Манчестер Сити

Лига Чемпионов
Обновлено

Мы остаемся единым целым (с)

Холанд в социальных сетях обратился к болельщикам Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд в социальных сетях обратился к болельщикам команды из-за вылета команды из Лиги чемпионов.

"Мы остаемся единым целым, иногда в жизни приходится переживать такое и учиться на этом, вы не можете всегда побеждать. Мы поднимемся снова вместе", - написал игрок.

Напомним, что вчера, 19 февраля, "Манчестер Сити" уступил мадридскому "Реалу" во втором матче плей-офф Лиги чемпионов (1:3).

Читайте такжеЛегенда без возраста: почему Роналду все еще в игре
По теме
yellow-arrow
Ожидаемо. В Лиге Чемпионов болельщики выбрали игрока недели
yellow-arrow
До свиданья, Италия! Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов
yellow-arrow
Легендарный нападающий Ювентуса высказался после вылета команды из Лиги чемпионов
Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости