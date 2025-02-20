Холанд в социальных сетях обратился к болельщикам Манчестер Сити

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд в социальных сетях обратился к болельщикам команды из-за вылета команды из Лиги чемпионов.

"Мы остаемся единым целым, иногда в жизни приходится переживать такое и учиться на этом, вы не можете всегда побеждать. Мы поднимемся снова вместе", - написал игрок.