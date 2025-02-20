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Холанд в социальных сетях обратился к болельщикам Манчестер Сити
Мы остаемся единым целым (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд в социальных сетях обратился к болельщикам команды из-за вылета команды из Лиги чемпионов.
"Мы остаемся единым целым, иногда в жизни приходится переживать такое и учиться на этом, вы не можете всегда побеждать. Мы поднимемся снова вместе", - написал игрок.
We remain as one, sometimes you have to experience this in life and learn from it, you can't always win. We’ll rise again together ???? pic.twitter.com/EmLkyjviJQ— Erling Haaland (@ErlingHaaland) February 20, 2025
Напомним, что вчера, 19 февраля, "Манчестер Сити" уступил мадридскому "Реалу" во втором матче плей-офф Лиги чемпионов (1:3).
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