Ожидаемо. В Лиге Чемпионов болельщики выбрали игрока недели

В Лиге Чемпионов болельщики выбрали игрока недели.

Им стал нападающий "Реала" Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик в ворота "Манчестер Сити".

На втором месте оказался полузащитник "Бенфики" Оркун Кокчу, отметившийся голом в матче против "Монако".

"Бронзу" получил вингер "ПСВ" Ноа Лэнг. Футболист отдал ассист в матче против "Ювентуса" и помог нидерландскому клубу выйти в следующую стадию.

Замыкает список полузащитник "ПСЖ" Витинья. Он поучаствовал в разгроме "Бреста" со счётом 7:0.

УЕФА показала лучшие моменты футболистов.

1st: Kylian Mbappé

2nd: Orkun Kökçü

3rd: Noa Lang

4th: Vitinha



Mbappé takes Player of the Week! ????@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/RA6E3TAm4E — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 20, 2025

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Напомним, что жеребьёвка матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов пройдёт 21 февраля. На ней определят путь команд до финала.