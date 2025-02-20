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Ожидаемо. В Лиге Чемпионов болельщики выбрали игрока недели
Это было несложно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Лиге Чемпионов болельщики выбрали игрока недели.
Им стал нападающий "Реала" Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик в ворота "Манчестер Сити".
На втором месте оказался полузащитник "Бенфики" Оркун Кокчу, отметившийся голом в матче против "Монако".
"Бронзу" получил вингер "ПСВ" Ноа Лэнг. Футболист отдал ассист в матче против "Ювентуса" и помог нидерландскому клубу выйти в следующую стадию.
Замыкает список полузащитник "ПСЖ" Витинья. Он поучаствовал в разгроме "Бреста" со счётом 7:0.
УЕФА показала лучшие моменты футболистов.
1st: Kylian Mbappé— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 20, 2025
2nd: Orkun Kökçü
3rd: Noa Lang
4th: Vitinha
Mbappé takes Player of the Week! ????@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/RA6E3TAm4E
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Напомним, что жеребьёвка матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов пройдёт 21 февраля. На ней определят путь команд до финала.
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