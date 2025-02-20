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Маркевич: Манчестер Сити против Реала выглядел обреченным, но разочаровал не только он

Лига Чемпионов
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Мирон Богданович высказался о матчах Лиги чемпионов

Маркевич: Манчестер Сити против Реала выглядел обреченным, но разочаровал не только он

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный украинский тренер Украины Мирон Маркевич поделился впечатлениями от повторных поединков 1/16 финала Лиги чемпионов.

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"Как по мне, интрига в центральном противостоянии "Реал" – "Манчестер Сити" исчезла еще в конце первого матча в Англии, когда испанский гранд склонил чаши весов на свою сторону. Вчерашняя уверенная победа мадридцев не удивила. Другое дело, что "горожане" вышли на поле какими-то обреченными. Не исключено, что их окончательно выбил из колеи уже дебютный гол от Мбаппе.

Впрочем, разочаровал не только "Манчестер Сити" - большего ожидал и от итальянских клубов. Думал, что "Милан" и "Ювентус" обязательно пробьются в следующий раунд. Однако "россонери" подвел их лидер Эрнандес, которого удалили с поля, а ПСВ доказал, что больше заслужил победу, чем туринцы. Как, кстати, и "Брюгге", заставивший сойти с дистанции "Аталанту", которую считали фаворитом.

Кому отдаю предпочтение в борьбе за трофей? Оригинальным не буду: "Реалу", "Ливерпулю" и "Баварии". Хотя соперничество ожидается очень острым", - сказал Маркевич.

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Мирон Маркевич Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Ливерпуль Манчестер Сити
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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