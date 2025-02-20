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Мбаппе повторил рекорд Криштиану Роналду в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Opta Sports
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе в своем дебютном сезоне за "сливочных" повторил рекорд Роналду по количеству голов в Лиге чемпионов.
Французский форвард забил уже семь голов в текущем турнире, сравнявшись с достижениями Криштиану Роналду (сезон 2009/2010). Об этом сообщает Opta Sports.
19 февраля в ответном стыковом матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" Мбаппе оформил хет-трик, помог своей команде одержать победу со счетом 3:1 и пройти в 1/8 финала турнира.
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