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Мбаппе повторил рекорд Криштиану Роналду в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Об этом сообщает Opta Sports

Мбаппе повторил рекорд Криштиану Роналду в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе в своем дебютном сезоне за "сливочных" повторил рекорд Роналду по количеству голов в Лиге чемпионов.

Французский форвард забил уже семь голов в текущем турнире, сравнявшись с достижениями Криштиану Роналду (сезон 2009/2010). Об этом сообщает Opta Sports.

19 февраля в ответном стыковом матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" Мбаппе оформил хет-трик, помог своей команде одержать победу со счетом 3:1 и пройти в 1/8 финала турнира.

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