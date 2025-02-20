Мбаппе повторил рекорд Криштиану Роналду в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе в своем дебютном сезоне за "сливочных" повторил рекорд Роналду по количеству голов в Лиге чемпионов.

Французский форвард забил уже семь голов в текущем турнире, сравнявшись с достижениями Криштиану Роналду (сезон 2009/2010). Об этом сообщает Opta Sports.

19 февраля в ответном стыковом матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" Мбаппе оформил хет-трик, помог своей команде одержать победу со счетом 3:1 и пройти в 1/8 финала турнира.