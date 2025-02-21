Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 21 февраля, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25. Процедура начнется в 13:00 по киевскому времени.

По итогам основного этапа напрямую в 1/8 финала вышли: "Ливерпуль", "Барселона", "Арсенал", "Интер", "Атлетико", "Байер", "Лилль" и "Астон Вилла".

По итогам стыковых матчей к ним присоединились: "Брюгге", "Боруссия Д", "Реал Мадрид", "Бавария", "ПСВ", "Фейеноорд", "ПСЖ" и "Бенфика".

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Плей-офф имеет частично заранее определенную сетку, где пары на 1/8, 1/4 и 1/2 финала уже установлены в зависимости от позиций команд на общем этапе. Команды, занявшие высокие места, встретятся с победителями стыков, которые определяются по результатам матчей команд, занявших низкие позиции.

Потенциальные пары 1/8 финала Лиги Чемпионов:

"ПСЖ"/"Бенфика" - "Ливерпуль"/"Барселона"

"Брюгге"/"Боруссия Д" - "Лилль"/"Астон Вилла"

"Реал Мадрид"/"Бавария" - "Атлетико"/"Байер"

"ПСВ"/"Фейеноорд" - "Арсенал"/"Интер"

Сами матчи 1/8 финала состоятся 4/5 и 11/12 марта, четвертьфиналы - 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы - 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал турнира запланирован на 31 мая в Мюнхене.