Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию

Сегодня, 21-го февраля, в швейцарском Ньоне состоится процедура жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Своих соперников узнают 16 команд.

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Плей-офф имеет частично заранее определенную сетку, где пары на 1/8, 1/4 и 1/2 финала уже установлены в зависимости от позиций команд на общем этапе. Команды, занявшие высокие места, встретятся с победителями стыков, которые определяются по результатам матчей команд, занявших низкие позиции.

Потенциальные пары 1/8 финала Лиги Чемпионов:

"ПСЖ" / "Бенфика" - "Ливерпуль" / "Барселона"

"Брюгге" / "Боруссия Д" - "Лилль" / "Астон Вилла"

"Реал Мадрид" / "Бавария" - "Атлетико" / "Байер"

"ПСВ" / "Фейеноорд" - "Арсенал" / "Интер"

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 состоится в пятницу, 21-го февраля 2025-го года, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.