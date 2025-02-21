Нападающий ПСВ установил рекорд Лиги чемпионов

В сентябре 2023 года Иван Перишич порвал крестообразную связку, а летом перешел в "Хайдук", что казалось логичным завершением его карьеры. Но расторгнутый контракт из-за конфликта с Гаттузо все изменил.

В сентябре 2024 года он подписал контракт с "ПСВ" как свободный агент и уже через несколько месяцев закрепился в основном составе, доказывая, что ему еще рано завершать карьеру.

И хотя его история уже была полна магии, Перишич добавил ей еще больше эпичности, став героем 1/16 финала Лиги чемпионов.

После того как хорват забил в Турине во время поражения "ПСВ" от "Ювентуса" (1:2), он снова отличился в ответном матче, открыв счет в победной игре (3:1), которая обеспечила команде выход в следующий раунд.

Эти два гола позволили ему установить рекорд турнира - в возрасте 36 лет и 17 дней Иван Перишич стал самым возрастным игроком, который забивал в двух подряд матчах плей-офф Лиги чемпионов.

Добавим, что жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится сегодня, 21 февраля. "ПСВ" сыграет либо с "Арсеналом", либо с "Интером".