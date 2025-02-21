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Защитник Интера говорит, что теперь они чувствуют больше ответственности в Лиге чемпионов
В 1/8 он вернется на свою родину
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нидерландский защитник Стефан де Врей признает, что теперь "Интер" имеет больше ответственности как единственный итальянский клуб в Лиге чемпионов, но с нетерпением ждет жеребьевки 1/8 финала.
"Нерадзурри" уже гарантировали себе место в плей-офф, финишировав в топ-8 по итогам группового этапа. Это позволило им избежать стыковых матчей, которые стали роковыми для "Ювентуса", "Аталанты" и "Милана".
"Мы знаем, что теперь несем большую ответственность после вылета других итальянских команд из Лиги чемпионов. Искренне жаль тех, кто выбыл. Но, с личной точки зрения, я очень рад встретиться с нидерландским соперником. И "ПСВ", и "Фейенорд" - очень сильные команды", - сказал де Врей.
Напомним, что жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в сегодня, 21 февраля. "Интер"" встретится либо с "Фейенордом", который выбил "Милан", либо с "ПСВ", прошедшим "Ювентус".
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