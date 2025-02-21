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Трубин против Барселоны, Лунин против Атлетико и остальное. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Много интересных пар
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 21-го февраля, в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
Своих соперников узнали 16 команд. За трех из них выступают представители Украины: Анатолий Трубин ("Бенфика"), Андрей Лунин ("Реал") и Александр Зинченко ("Арсенал").
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Пары 1/8 финала Лиги Чемпионов:
1. "ПСЖ" - "Ливерпуль"
2. "Брюгге" - "Астон Вилла"
3. "Реал Мадрид" - "Атлетико Мадрид"
4. "ПСВ" - "Арсенал"
5. "Бенфика" - "Барселона"
6. "Боруссия Дортмунд" - "Лилль"
7. "Бавария" - "Байер Леверкузен"
8. "Фейеноорд" - "Интер"
В четвертьфиналах между собой встретятся победители пар 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8, соответственно в полуфинале между собой сыграют победители пар 1/2 против 3/4, и 5/6 против 7/8.
The 2024/25 Champions League last-16 draw is set. ????#UCLDraw pic.twitter.com/lhCGdGWOpz— CIIA Sports (@CIIASportsINT) February 21, 2025
Матчи 1/8 финала пройдут 4/5 и 11/12 марта, четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал состоится 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.
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