Трубин против Барселоны, Лунин против Атлетико и остальное. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 21-го февраля, в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.



Своих соперников узнали 16 команд. За трех из них выступают представители Украины: Анатолий Трубин ("Бенфика"), Андрей Лунин ("Реал") и Александр Зинченко ("Арсенал").

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Пары 1/8 финала Лиги Чемпионов:

1. "ПСЖ" - "Ливерпуль"

2. "Брюгге" - "Астон Вилла"

3. "Реал Мадрид" - "Атлетико Мадрид"

4. "ПСВ" - "Арсенал"

5. "Бенфика" - "Барселона"

6. "Боруссия Дортмунд" - "Лилль"

7. "Бавария" - "Байер Леверкузен"

8. "Фейеноорд" - "Интер"

В четвертьфиналах между собой встретятся победители пар 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8, соответственно в полуфинале между собой сыграют победители пар 1/2 против 3/4, и 5/6 против 7/8.



Матчи 1/8 финала пройдут 4/5 и 11/12 марта, четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал состоится 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.