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Трубин против Барселоны, Лунин против Атлетико и остальное. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Много интересных пар

Трубин против Барселоны, Лунин против Атлетико и остальное. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 21-го февраля, в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Своих соперников узнали 16 команд. За трех из них выступают представители Украины: Анатолий Трубин ("Бенфика"), Андрей Лунин ("Реал") и Александр Зинченко ("Арсенал").

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Пары 1/8 финала Лиги Чемпионов:

1. "ПСЖ" - "Ливерпуль"
2. "Брюгге" - "Астон Вилла"
3. "Реал Мадрид" - "Атлетико Мадрид"
4. "ПСВ" - "Арсенал"
5. "Бенфика" - "Барселона"
6. "Боруссия Дортмунд" - "Лилль"
7. "Бавария" - "Байер Леверкузен"
8. "Фейеноорд" - "Интер"

В четвертьфиналах между собой встретятся победители пар 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8, соответственно в полуфинале между собой сыграют победители пар 1/2 против 3/4, и 5/6 против 7/8.


Матчи 1/8 финала пройдут 4/5 и 11/12 марта, четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал состоится 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.

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Лига чемпионов жеребьевка Александр Зинченко Андрей Лунин Анатолий Трубин
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1 голосов
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
21.02.2025 в 14:16
Те що я казав. Корумпована УЄФА знайшла можливість звести ауту з Бенфікою, ЖКХ з Лівером та Реал з АМ
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Комментарии 13
ANESTEZIO (Вінниця )
21.02.2025 в 14:16
Те що я казав. Корумпована УЄФА знайшла можливість звести ауту з Бенфікою, ЖКХ з Лівером та Реал з АМ
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0
0
Don_Benito (Буча)
21.02.2025 в 14:11
Як на мене - вже забагато зустрічей між представникам однієї країни. На стадіях до чвертьфіналу можна було й порозводити
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1
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
21.02.2025 в 14:11
Букмекеры видят финал Реал-Бавария. И я с ними полностью согласен!
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0
1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.02.2025 в 13:48
Та все ясно, пари різні, а виграє ЛЧ, як завжди, Реал... Цього у Анчелотті не забереш
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3
1
Matachorros (Chicago)
21.02.2025 в 13:47
Надо полуфинал барсешавка - Бавария, где мюнхенцы забьют 10 голов, на их дешёвом стадионе
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0
2
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Djon (Україна)
21.02.2025 в 13:43
Як на мене у фіналі з одного боку буде ПСЖ/ Реал, а з другого Барселона/ Баварія.
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
21.02.2025 в 13:33
Чудовий жереб... Правда не для Ліверпуля! Якому випав ПСЖ. Ну і мардридське дербі теж буде запеклим... В інших парах явні фаворити все-ж-таки є. Але чи зможуть вони реалізувати свою перевагу подивимося.
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3
1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
21.02.2025 в 13:31
Мне нравится истерика тупорылого какашки...
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1
3
avatar
Просто Квашин (Харків)
21.02.2025 в 13:28
Смердючий квадробер-олень вже радіти почав... Думає, що стара збанкрутіла ша.лава пройде БЕНФІКУ.... Дурень думкою багатіє....
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3
4
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
21.02.2025 в 13:26
Ну а победитель пары реал-Атлетико будет играть с Арсеналом... Нормал!!!
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2
3
vlapa (Киев)
21.02.2025 в 13:56
Ну, Арсенал ще під питанням, від ПСВ можна чекати сюрпризів
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
21.02.2025 в 13:22
Я и не сомневался, что будет пара реал - Атлетико!!! Все нормально. Пусть убивают друг друга..
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2
4
AndroNik (Миколаїв)
21.02.2025 в 13:46
Якби ще вони грали між собою в кубку Іспанії... Але і так норм.
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0
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