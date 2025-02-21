Хавьер Дзанетти уверен, что Интеру по силам выиграть Лигу чемпионов

Вице-президент миланского "Интера" Хавьер Дзанетти прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где его клуб сыграет с нидерландским "Фейеноордом".

"Конечно, Фейенорд" заслуживает уважения, им стоит отдать должное. Мы уже видели, что им удалось сделать, поэтому мы подготовимся как можно лучше к двум матчам. Все зависит от нас, это большая ответственность для клуба. Два года назад мы играли в финале, пройдя сложный путь. Мы понимаем, что это тяжело, но мы не можем отдать предпочтение одному турниру над другим. Мы хотим выиграть Серию А и Лигу чемпионов".