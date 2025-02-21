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Хавьер Дзанетти уверен, что Интеру по силам выиграть Лигу чемпионов

Лига Чемпионов
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Легенда "нерадзури" ставит амбициозные цели перед командой

Хавьер Дзанетти уверен, что Интеру по силам выиграть Лигу чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вице-президент миланского "Интера" Хавьер Дзанетти прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где его клуб сыграет с нидерландским "Фейеноордом".

"Конечно, Фейенорд" заслуживает уважения, им стоит отдать должное. Мы уже видели, что им удалось сделать, поэтому мы подготовимся как можно лучше к двум матчам. Все зависит от нас, это большая ответственность для клуба. Два года назад мы играли в финале, пройдя сложный путь. Мы понимаем, что это тяжело, но мы не можем отдать предпочтение одному турниру над другим. Мы хотим выиграть Серию А и Лигу чемпионов".

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Напомним, что матчи между "Фейеноордом" и "Интером" в 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 4/5 и 11/12 марта.

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Источник:
Inter Milan
Опубликовал: Андрей Журба
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