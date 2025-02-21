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"Выглядел как середняк Ла Лиги". Милевский проанализировал вылет Ман Сити от Реала в ЛЧ

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"Выглядел как середняк Ла Лиги". Милевский проанализировал вылет Ман Сити от Реала в ЛЧ

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Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский поделился своим мнением об ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом" (1:3, 3:6 по сумме двух игр).

"Что по "Реалу" сказать? Сам Гвардиола говорил, что шансов у него 1%. Плюс травмированы. С таким составом выходить против Мбаппе, Родриго и Винисиуса впереди, сзади Рюдигер выздоровел, блин... Пацаны конечно... "Сити" выглядел как середняк Ла Лиги.

Плюс в "Сити" в воскресенье игра с "Ливерпулем", здесь нужно было на что-то ставить. Потому я думаю не играл Холанд. А "Реал"... Мощно, мощно, конечно, что тут скажешь".

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Артем Милевский Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Опубликовал: Александр Бураков
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