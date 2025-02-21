Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Флик - о Бенфике: Они станут сложным соперником в плей-офф
Немец готов к тяжелому противостоянию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ганс-Дитер Флик поделился впечатлениями от жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Бенфика" станет сложным соперником в плей-офф. Они очень сильны дома, демонстрируют качественный футбол. На этом этапе каждый соперник будет непростым. Эль-Класико в финале Лиги чемпионов? До этого еще очень далеко. Сначала надо добраться до финала. Сейчас мы должны думать о "Бенфике", ведь это очень сильная команда.
Сможем ли мы выиграть требл? Это очень непростая задача. Очень тяжелая, однако мы должны отдать все силы ради того, чтобы конкурировать с другими командами на самом высоком уровне, в том числе в Лиге чемпионов.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что матчи между "Барселоной" и "Бенфикой" в 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 4/5 и 11/12 марта.
Популярное сейчас
- Трубин против Барселоны, Лунин против Атлетико и остальное. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
- Две из них – конкуренты Украины в ТК. Еще четыре страны закончили для себя евросезон
- Вацко: У Динамо нет ни денег, ни опций. В клубе понимают, что такой шанс выиграть чемпионский титул может быть нескоро
- Реал - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Колос – Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.02.2025