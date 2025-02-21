Флик - о Бенфике: Они станут сложным соперником в плей-офф

Главный тренер "Барселоны" Ганс-Дитер Флик поделился впечатлениями от жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Бенфика" станет сложным соперником в плей-офф. Они очень сильны дома, демонстрируют качественный футбол. На этом этапе каждый соперник будет непростым. Эль-Класико в финале Лиги чемпионов? До этого еще очень далеко. Сначала надо добраться до финала. Сейчас мы должны думать о "Бенфике", ведь это очень сильная команда.

Сможем ли мы выиграть требл? Это очень непростая задача. Очень тяжелая, однако мы должны отдать все силы ради того, чтобы конкурировать с другими командами на самом высоком уровне, в том числе в Лиге чемпионов.