Генеральный директор Баварии отреагировал на жребий Лиги чемпионов

Генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дризен прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где его клуб сыграет с "Байером"

"Еще одна глава в этом напряженном сезоне: "Бавария" против "Леверкузена" - теперь уже в четвертый и пятый раз. Конечно, многие болельщики, как и я, предпочли бы увидеть международное противостояние в Лиге чемпионов, но это не меняет нашей задачи. Прошлое не имеет значения - каждый должен выложиться на максимум, ведь наша цель четкая: пройти в следующий раунд", - говорит Дризен.