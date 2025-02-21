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Генеральный директор Баварии отреагировал на жребий Лиги чемпионов
Знакомый соперник
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дризен прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где его клуб сыграет с "Байером"
"Еще одна глава в этом напряженном сезоне: "Бавария" против "Леверкузена" - теперь уже в четвертый и пятый раз. Конечно, многие болельщики, как и я, предпочли бы увидеть международное противостояние в Лиге чемпионов, но это не меняет нашей задачи. Прошлое не имеет значения - каждый должен выложиться на максимум, ведь наша цель четкая: пройти в следующий раунд", - говорит Дризен.
Напомним, что матчи между "Баварией" и "Байером" в 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 4/5 и 11/12 марта.
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