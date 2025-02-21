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Авторитетный статистический портал назвал фаворита на победу в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Это не Реал и не Барселона

Авторитетный статистический портал назвал фаворита на победу в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетный статистический портал Opta Analyst оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов после жеребьевки 1/8 финала самого престижного еврокубкового турнира.

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Главным фаворитом на победу считается "Ливерпуль", впрочем их шансы снизились с 20,2% до 17,2%, что связано с местом в сетке. Так же шансы лондонского "Арсенала" упали до 13,6%. Команда Микеля Артеты пропустила вперед в этом рейтинге "Барселону", шансы которой теперь оцениваются в 15,4%. Миланский "Интер" получил 12,7% на победу, а вот вероятность того, что мадридский "Реал" выиграет свой 16-й ушастый трофей составляет на данный момент лишь 11,6%.

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 4/5 и 11/12 марта. Финал в Мюнхене на "Альянц Арене" запланирован на 31 мая 2025 года.

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Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Барселона Реал (Мадрид) Ливерпуль
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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
21.02.2025 в 16:50
"Фаворит" з 17,2% це щось схоже на правду! Та і із Ліверпулем погоджуюся... Правда наразі всі "претенденти прихрамують" і хто краще зберіг основу... пройде останню третину сезону нам ще доведеться побачити!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
21.02.2025 в 16:50
"Фаворит" з 17,2% це щось схоже на правду! Та і із Ліверпулем погоджуюся... Правда наразі всі "претенденти прихрамують" і хто краще зберіг основу... пройде останню третину сезону нам ще доведеться побачити!
Ответить
0
1

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