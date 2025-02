Авторитетный статистический портал назвал фаворита на победу в Лиге чемпионов

Авторитетный статистический портал Opta Analyst оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов после жеребьевки 1/8 финала самого престижного еврокубкового турнира.

Главным фаворитом на победу считается "Ливерпуль", впрочем их шансы снизились с 20,2% до 17,2%, что связано с местом в сетке. Так же шансы лондонского "Арсенала" упали до 13,6%. Команда Микеля Артеты пропустила вперед в этом рейтинге "Барселону", шансы которой теперь оцениваются в 15,4%. Миланский "Интер" получил 12,7% на победу, а вот вероятность того, что мадридский "Реал" выиграет свой 16-й ушастый трофей составляет на данный момент лишь 11,6%.

