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Авторитетный статистический портал назвал фаворита на победу в Лиге чемпионов
Это не Реал и не Барселона
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный статистический портал Opta Analyst оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов после жеребьевки 1/8 финала самого престижного еврокубкового турнира.
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Главным фаворитом на победу считается "Ливерпуль", впрочем их шансы снизились с 20,2% до 17,2%, что связано с местом в сетке. Так же шансы лондонского "Арсенала" упали до 13,6%. Команда Микеля Артеты пропустила вперед в этом рейтинге "Барселону", шансы которой теперь оцениваются в 15,4%. Миланский "Интер" получил 12,7% на победу, а вот вероятность того, что мадридский "Реал" выиграет свой 16-й ушастый трофей составляет на данный момент лишь 11,6%.
????Arsenal's chances hit the hardest— Opta Analyst (@OptaAnalyst) February 21, 2025
????Barcelona saw the biggest boost
???? Liverpool remain the favourites
How the Champions League draw affected each team's chances of winning the competition, according to the Opta supercomputer.https://t.co/nA18YgOAHm pic.twitter.com/Bq0dgTWyqO
Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 4/5 и 11/12 марта. Финал в Мюнхене на "Альянц Арене" запланирован на 31 мая 2025 года.
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