"Это противостояние будет очень сложным". Артета отреагировал на результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Менеджер "Арсенала" Микель Артета оценил следующего соперника своей команды в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы уже играли против "ПСВ" в еврокубках. Они действительно хорошая команда, поэтому это противостояние будет очень сложным, как и с любой другой командой в этом турнире. Они представляют собой серьезную угрозу и конкуренцию за право сыграть в следующей стадии плей-офф Лиги чемпионов.

Успеет ли Габриэль Мартинелли и Букайо Сака вернуться к этому матчу? Я не уверен. Это вопрос не ко мне, а к врачу. Они продолжают восстанавливаться после травм, поэтому посмотрим, будут ли они готовы.