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"Это противостояние будет очень сложным". Артета отреагировал на результаты жеребьевки Лиги чемпионов
Канониры сыграют против команды, с которой они встречались в прошлом сезоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Арсенала" Микель Артета оценил следующего соперника своей команды в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Мы уже играли против "ПСВ" в еврокубках. Они действительно хорошая команда, поэтому это противостояние будет очень сложным, как и с любой другой командой в этом турнире. Они представляют собой серьезную угрозу и конкуренцию за право сыграть в следующей стадии плей-офф Лиги чемпионов.
Успеет ли Габриэль Мартинелли и Букайо Сака вернуться к этому матчу? Я не уверен. Это вопрос не ко мне, а к врачу. Они продолжают восстанавливаться после травм, поэтому посмотрим, будут ли они готовы.
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Первый матч в противостоянии между "ПСВ" и "Арсеналом" состоится в Эйндховене 4/5 марта, а ответный матч будет сыгран в Лондоне 11/12 марта.
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