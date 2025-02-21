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"Это противостояние будет очень сложным". Артета отреагировал на результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Канониры сыграют против команды, с которой они встречались в прошлом сезоне

"Это противостояние будет очень сложным". Артета отреагировал на результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Менеджер "Арсенала" Микель Артета оценил следующего соперника своей команды в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы уже играли против "ПСВ" в еврокубках. Они действительно хорошая команда, поэтому это противостояние будет очень сложным, как и с любой другой командой в этом турнире. Они представляют собой серьезную угрозу и конкуренцию за право сыграть в следующей стадии плей-офф Лиги чемпионов.

Успеет ли Габриэль Мартинелли и Букайо Сака вернуться к этому матчу? Я не уверен. Это вопрос не ко мне, а к врачу. Они продолжают восстанавливаться после травм, поэтому посмотрим, будут ли они готовы.

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Первый матч в противостоянии между "ПСВ" и "Арсеналом" состоится в Эйндховене 4/5 марта, а ответный матч будет сыгран в Лондоне 11/12 марта.

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
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