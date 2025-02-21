Легенда Арсенала предостерегает команду Артеты в 1/8 финала Лиги чемпионов

Легендарный экс-защитник лондонского "Арсенала" поделился переживаниями относительно следующего соперника "канониров" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы знаем, что это будет очень тяжелая игра. Они прекрасно сыграли с "Ювентусом" на этапе стыковых матчей. Они хорошо себя проявили, так что это действительно очень сложный соперник. У нас есть опыт противостояний с ними в прошлом сезоне. Я уверен, что никому не хотелось бы встретиться с "Арсеналом". Посмотрим, кто проявит себя лучше всего".