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Легенда Арсенала предостерегает команду Артеты в 1/8 финала Лиги чемпионов

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"Это будет очень тяжелая игра" (с)

Легенда Арсенала предостерегает команду Артеты в 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный экс-защитник лондонского "Арсенала" поделился переживаниями относительно следующего соперника "канониров" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы знаем, что это будет очень тяжелая игра. Они прекрасно сыграли с "Ювентусом" на этапе стыковых матчей. Они хорошо себя проявили, так что это действительно очень сложный соперник. У нас есть опыт противостояний с ними в прошлом сезоне. Я уверен, что никому не хотелось бы встретиться с "Арсеналом". Посмотрим, кто проявит себя лучше всего".

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Первый матч в противостоянии между "ПСВ" и "Арсеналом" состоится в Эйндховене 4-го марта, а ответный матч будет сыгран в Лондоне 12-го числа того же месяца.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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