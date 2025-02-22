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Издание Goal представило новый рейтинг лидеров Лиги чемпионов. На первом месте команда из Испании

Лига Чемпионов

Последний раз команда выигрывала ЛЧ в 2015

Издание Goal представило новый рейтинг лидеров Лиги чемпионов. На первом месте команда из Испании

shakhtar.com

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Издание Goal опубликовало реальные шансы клубов на завоевание кубка Лиги чемпионов.

В первой тройке оказались клубы по чемпионату Испании и один клуб из Англии, а именно: на первом месте разместилась "Барселона", на втором – мадридский "Реал", на третьем – "Ливерпуль".

4. "Интер"
5. "Байер"
6. "Атлетико"
7. "Бавария"
8. "ПСЖ"
9. "Арсенал"
10. "Астон Вилла"

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Лига чемпионов Барселона Реал (Мадрид) Ливерпуль
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Источник:
https://www.goal.com/en/lists/champions-league-2024-25-power-rankings/bltf41e9a385718e265#cs1d43e9279af02c56
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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