Лига Чемпионов
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Издание Goal представило новый рейтинг лидеров Лиги чемпионов. На первом месте команда из Испании
Последний раз команда выигрывала ЛЧ в 2015
shakhtar.com
Издание Goal опубликовало реальные шансы клубов на завоевание кубка Лиги чемпионов.
В первой тройке оказались клубы по чемпионату Испании и один клуб из Англии, а именно: на первом месте разместилась "Барселона", на втором – мадридский "Реал", на третьем – "Ливерпуль".
4. "Интер"
5. "Байер"
6. "Атлетико"
7. "Бавария"
8. "ПСЖ"
9. "Арсенал"
10. "Астон Вилла"
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