Издание Goal представило новый рейтинг лидеров Лиги чемпионов. На первом месте команда из Испании

Издание Goal опубликовало реальные шансы клубов на завоевание кубка Лиги чемпионов.

В первой тройке оказались клубы по чемпионату Испании и один клуб из Англии, а именно: на первом месте разместилась "Барселона", на втором – мадридский "Реал", на третьем – "Ливерпуль".

4. "Интер"

5. "Байер"

6. "Атлетико"

7. "Бавария"

8. "ПСЖ"

9. "Арсенал"

10. "Астон Вилла"