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Мюллер - о предстоящей игре ЛЧ: Мы, как аутсайдеры, очевидно, хотим проявить себя
Ответил во время интервью клубному телевидению
Media Bayern
Недавно прошла жеребьевка Лиги чемпионов, и одна из пар 1/8 финала турнира - "Бавария" - "Байер".
Легенда мюнхенской "Баварии", полузащитник Томас Мюллер, высказался по поводу будущих игр против леверкузенской команды.
"Байер" — явно фаворит, если послушать немецких экспертов. Мы, как аутсайдеры, очевидно, хотим проявить себя. Что ж, увидим, дорогие эксперты".
Thomas Müller : "Leverkusen est clairement favoris si on écoute les experts allemands. En tant qu’outsider, nous voulons évidement faire nos preuves. Nous verrons, amis consultants." pic.twitter.com/2R03Z1QypQ— Media Bayern France (@MediaBayernFR) February 21, 2025
Добавим, что матчи "Бавария" – "Байер" состоятся 5 и 11 марта. До этого в рамках Бундеслиги "Бавария" и "Байер" закончили поединки с ничейным результатом (1:1 и 0:0).
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