Мюллер - о предстоящей игре ЛЧ: Мы, как аутсайдеры, очевидно, хотим проявить себя

Недавно прошла жеребьевка Лиги чемпионов, и одна из пар 1/8 финала турнира - "Бавария" - "Байер".

Легенда мюнхенской "Баварии", полузащитник Томас Мюллер, высказался по поводу будущих игр против леверкузенской команды.

"Байер" — явно фаворит, если послушать немецких экспертов. Мы, как аутсайдеры, очевидно, хотим проявить себя. Что ж, увидим, дорогие эксперты".

Thomas Müller : "Leverkusen est clairement favoris si on écoute les experts allemands. En tant qu’outsider, nous voulons évidement faire nos preuves. Nous verrons, amis consultants." pic.twitter.com/2R03Z1QypQ — Media Bayern France (@MediaBayernFR) February 21, 2025

Добавим, что матчи "Бавария" – "Байер" состоятся 5 и 11 марта. До этого в рамках Бундеслиги "Бавария" и "Байер" закончили поединки с ничейным результатом (1:1 и 0:0).