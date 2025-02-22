  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Мюллер - о предстоящей игре ЛЧ: Мы, как аутсайдеры, очевидно, хотим проявить себя
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мюллер - о предстоящей игре ЛЧ: Мы, как аутсайдеры, очевидно, хотим проявить себя

Лига Чемпионов

Ответил во время интервью клубному телевидению

Мюллер - о предстоящей игре ЛЧ: Мы, как аутсайдеры, очевидно, хотим проявить себя

Media Bayern

Новина українською

Недавно прошла жеребьевка Лиги чемпионов, и одна из пар 1/8 финала турнира - "Бавария" - "Байер".

Читайте такжеСпортдир Баварии: Матч против Байера - это встреча двух лучших нынешних немецких команд

Легенда мюнхенской "Баварии", полузащитник Томас Мюллер, высказался по поводу будущих игр против леверкузенской команды.

"Байер" — явно фаворит, если послушать немецких экспертов. Мы, как аутсайдеры, очевидно, хотим проявить себя. Что ж, увидим, дорогие эксперты".

Добавим, что матчи "Бавария" – "Байер" состоятся 5 и 11 марта. До этого в рамках Бундеслиги "Бавария" и "Байер" закончили поединки с ничейным результатом (1:1 и 0:0).

По теме
yellow-arrow
Издание Goal представило новый рейтинг лидеров Лиги чемпионов. На первом месте команда из Испании
yellow-arrow
Легенда Арсенала предостерегает команду Артеты в 1/8 финала Лиги чемпионов
yellow-arrow
"Это противостояние будет очень сложным". Артета отреагировал на результаты жеребьевки Лиги чемпионов
Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MediaBayernFR
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости