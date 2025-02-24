"99 процентов людей довольны". Чеферин хвалит новый формат Лиги чемпионов

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился своими впечатлениями от первых результатов нового формата Лиги чемпионов, который стартовал в этом сезоне.

"Я слышал только положительные отзывы. Сначала в центре внимания были критики, которые всегда появляются, когда вносятся изменения. Но, как я вижу, 99 процентов людей довольны обновленной Лигой чемпионов.

Конкуренция теперь более непредсказуема, чем когда-либо - до последнего момента никто не знал, удастся ли им попасть в плей-офф. Это большой успех, и рейтинги в Лиге чемпионов великолепны", - сказал Чеферин.