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"99 процентов людей довольны". Чеферин хвалит новый формат Лиги чемпионов
Чеферин доволен первыми результатами нового формата Лиги чемпионов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент УЕФА Александер Чеферин поделился своими впечатлениями от первых результатов нового формата Лиги чемпионов, который стартовал в этом сезоне.
"Я слышал только положительные отзывы. Сначала в центре внимания были критики, которые всегда появляются, когда вносятся изменения. Но, как я вижу, 99 процентов людей довольны обновленной Лигой чемпионов.
Конкуренция теперь более непредсказуема, чем когда-либо - до последнего момента никто не знал, удастся ли им попасть в плей-офф. Это большой успех, и рейтинги в Лиге чемпионов великолепны", - сказал Чеферин.
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