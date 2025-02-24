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"99 процентов людей довольны". Чеферин хвалит новый формат Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Чеферин доволен первыми результатами нового формата Лиги чемпионов

"99 процентов людей довольны". Чеферин хвалит новый формат Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент УЕФА Александер Чеферин поделился своими впечатлениями от первых результатов нового формата Лиги чемпионов, который стартовал в этом сезоне.

"Я слышал только положительные отзывы. Сначала в центре внимания были критики, которые всегда появляются, когда вносятся изменения. Но, как я вижу, 99 процентов людей довольны обновленной Лигой чемпионов.

Конкуренция теперь более непредсказуема, чем когда-либо - до последнего момента никто не знал, удастся ли им попасть в плей-офф. Это большой успех, и рейтинги в Лиге чемпионов великолепны", - сказал Чеферин.

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УЕФА Александер Чеферин
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Источник:
delo
Опубликовал: Екатерина Власова
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