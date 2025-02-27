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Араухо мечтает об Эль-Класико в финале Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Игрок поделился, с кем бы хотел встретиться в случае выхода команды в финал

Араухо мечтает об Эль-Класико в финале Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Барселоны" Рональд Араухо поделился своими мыслями относительно возможного соперника в решающем матче Лиги чемпионов в случае выхода команды в финал.

"Соперник в финале Лиги чемпионов? Я был бы рад, если бы мы сыграли с "Реалом", - сказал Араухо.

Напомним, что в 1/8 финала ЛЧ "Барселона" встретится с "Бенфикой", а "Реал" сыграет с "Атлетико Мадрид".

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Барселона Реал (Мадрид) Рональд Араухо
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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