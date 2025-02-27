Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Араухо мечтает об Эль-Класико в финале Лиги чемпионов
Игрок поделился, с кем бы хотел встретиться в случае выхода команды в финал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Рональд Араухо поделился своими мыслями относительно возможного соперника в решающем матче Лиги чемпионов в случае выхода команды в финал.
"Соперник в финале Лиги чемпионов? Я был бы рад, если бы мы сыграли с "Реалом", - сказал Араухо.
Напомним, что в 1/8 финала ЛЧ "Барселона" встретится с "Бенфикой", а "Реал" сыграет с "Атлетико Мадрид".
Читайте такжеМесси, Анри и Суарес снялись в веселой рекламе Lay's
По теме
Оцените этот материал:
Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Умер победитель Лиги чемпионов в составе Реала. Ему не было даже 50-ти
- В Кремле заявили, что РФ не будет обсуждать статус "новых субъектов РФ"
- Динамо сделало предложение турецкому клубу по вингеру
- Легенда Баварии высказался относительно матчей с Байером в Лиге чемпионов
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Шовковскому приготовиться? Ярмоленко назвал игрока Динамо, который в будущем станет тренером
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000