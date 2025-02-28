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Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

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Нидерландский обидчик Шахтера и бельгийская гроза авторитетов. Кто может стать "темной лошадкой" ЛЧ?

Лига Чемпионов

Смогут ли аутсайдеры сотворить сенсации?

Нидерландский обидчик Шахтера и бельгийская гроза авторитетов. Кто может стать "темной лошадкой" ЛЧ?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Иван Коломиец Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов – самый престижный клубный еврокубковый турнир. Ежегодно лучшие команды из разных европейских стран соревнуются за возможность поднять "ушастика" в конце сезона. Еврокубок дарит болельщикам лучшие эмоции среди всех других турниров и заставляет "пощекотать нервы". Каждый стадион, принимающий матч Лиги чемпионов, заполняется безумной уникальной атмосферой турнира и становится частью маленькой истории внутри большой.

Для многих команд еврокубок является возможностю продемонстрировать свою силу и заявить о себе на всю Европу. Таким образом клубы не похожи сами на себя и могут показывать довольно противоположные результаты, чем в других матчах. Это и есть непревзойденная "изюминка".

Содержание

Нидерландский обидчик Шахтера и бельгийская гроза авторитетов. Кто может стать "темной лошадкой" ЛЧ? - изображение 1

Менее сильные и менее статусные команды, которых большинство даже не замечали, неожиданно становятся центром внимания многих фанатов футбола. Они становятся, так сказать, "темной лошадкой" турнира и тем самым только увеличивают уровень любопытства к еврокубковому сезону.

Прошлые сенсации Лиги чемпионов

Уже на протяжении многих лет в Лиге чемпионов почти каждый сезон появляются новые клубы-герои, которые симпатизируют своей игрой и результатами. Условно можно даже составить список команд, выделив самих ярких из них.

"Монако" сезона 2016-2017. В это время впервые на широкую публику стали говорить о Мбаппе – молодом потенциальном нападающем. Его тот перформанс в столь юном возрасте запомнился на годы.

"Монако" в 1/8 наткнулись на "Манчестер Сити", и французскому клубу уже прогнозировали вылет. Однако "монегаски" в первой встрече в Англии поддержали голевую феерию "горожан", ответив им на 5 забитых мячей собственными тремя. В ответном матче несмотря на один пропущенный смогли ответить трижды и по принципу "гостевого гола" вышли в четвертьфинал.

Там уже их ждала дортмундская "Боруссия", которым удалось забить 6 голов за два поединка, пропустив всего трижды. Как следствие, полуфинал, в котором почти без шансов уступили мощному "Ювентусу" с организованной известной обороной. Сказка "Монако" окончилась, но в истории оставила свой след.

"Рома" сезона 2017-2018. Римский клуб в 1/8 встретился с донецким "Шахтером". Обе команды имели абсолютно равные шансы на проход дальше. "Горняки" в первом домашнем матче переиграли римлян, но уверенно закрепить это в счете не удалось: минимальная победа 2:1. "Рома" дома сделала то же, что и на выезде: воспользовалась своим шансом, создав момент почти из ничего и, в отличие от первой встречи, довели победный счет до финального свистка.

Нидерландский обидчик Шахтера и бельгийская гроза авторитетов. Кто может стать "темной лошадкой" ЛЧ? - изображение 2

В четвертьфинале римский клуб уже почти "похоронили" еще перед игрой. Переиграть каталонскую "Барселону", уверенно играющую в то время в чемпионате без единого поражения, считалось достаточно невозможным. Тем более после поражения 4:1 в первом матче на "Камп Ноу". Во второй встрече "Рома" решила не дать "блаугранас" расслабиться и забили три гола в основное время. 4:4 – римляне снова проходят дальше по правилу "гостевого гола". К сожалению, в полуфинале коллектив не смог так же одолеть "Ливерпуль", хотя к очередному камбэку были близки.

"Аякс" сезона 2018-2019. Команда Эрика Тен Хага начала свой путь в плей-офф с действующего победителя турнира – мадридского "Реала". Несмотря на домашнее поражение 1:2, нидерландский клуб совершил сенсацию на "Бернабеу": разгромили "сливочных" 4:1 и ворвались в 1/4. В следующем раунде удалось пройти еще один гранд – итальянский "Ювентус" со звездным новичком Криштиану Роналду. 3:2 по сумме двух поединков – и "Аякс" выходит в полуфинал.

Нидерландцам уже прогнозировали выход в финал, считая, что им по силам пройти "Тоттенхэм". Фактически "Аякс" уже был в шаге от этого, потому что на момент домашнего ответного матча переигрывал англичан в игре с общим счетом 3:0. Все решил второй тайм в потрясающем исполнении Лукаса Моуры: хет-трик и невероятный сказочный камбэк лондонцев.

"Вильярреал" сезона 2021-2022. Испанскому клубу не прогнозировали значительных успехов в плей-офф. Достаточно сложная сетка и туринский "Ювентус" на первой стадии. Однако испанцы решили не оправдывать ожидания футбольных фанатов и после ничьи в домашнем матче разгромили итальянцев в Турине 3:0.

Нидерландский обидчик Шахтера и бельгийская гроза авторитетов. Кто может стать "темной лошадкой" ЛЧ? - изображение 3

Четвертьфинал пришелся на мюнхенскую "машину". Но опять же, "Бавария" сенсационно сначала минимально уступила в Испании, а затем, на удивление, в Мюнхене не смогла ожидаемо победить. 1:1 – "Вильярреал" в полуфинале.

В 1/2 пришлось встретиться с классовым "Ливерпулем". Казалось бы, "мерсисайдцы" решили все в первом матче дома победой 2:0. Но во второй встрече испанцы все же смогли "пощекотать нервы" сопернику и даже в первом тайме отыграться. "Ливерпуль" после перерыва вспомнил, что игра еще продолжается и забил трижды, оставив "Вильярреал" без надежды на финал.

В этом сезоне Лига чемпионов поддалась изменениям: непосредственно был изменен формат группового этапа, в результате чего подарил болельщикам немало команд в плей-офф, которые не были заметны среди других более статусных клубов. Кто из них может стать "темной лошадкой" ЛЧ этого сезона и почему?

Брюгге

Бельгийцы в последний момент смогли сохранить место в Лиге чемпионов на этот сезон. С 24-й строчки все же вышли в стыковые матчи, где встретиться уже пришлось с "Аталантой". И даже когда прогноз был очевиден, что дальше пройдут итальянцы, то Брюгге сначала дома шокировали всех минимальной победой, а в Бергамо окончательно сотворили неожиданность: разбили подопечных Гасперини, заколотив три мяча еще в первом тайме.

Нидерландский обидчик Шахтера и бельгийская гроза авторитетов. Кто может стать "темной лошадкой" ЛЧ? - изображение 4

В дальнейшем бельгийский клуб ждет "Астон Вилла", что, конечно, дарит надежду болельщикам увидеть свою команду в четвертьфинале. "Брюгге" довольно сильно смотрится в контратаках и, в отличие от английского соперника, имеет более легкий календарь в Бельгии. Возможно, это может сыграть им "на руку" и позволить команде дальше писать собственную "сказку", тем более что уже первые шаги для этого сделаны.

Лилль

Французский коллектив фактически ворвался в стадию 1/8 финала ЛЧ. Их путь в еврокубке начался с квалификационных поединков, где они сражались за возможность принять участие в основном этапе. Этот факт еще больше ошеломляет, учитывая их результаты на сегодняшний день. "Лилль" на своем пути смог победить два мадридских гранда ("Реал" – 1:0, "Атлетико" – 3:1), поделить баллы с "Ювентусом" и в последнем туре феерически разгромить "Фейеноорд" 6:1. За 8 матчей лишь дважды уступили: "Спортингу" (2:0) и "Ливерпулю" (2:1).

Тот факт, что "Лилль" уже прямо прошел в такую ​​стадию, оказавшись в ТОП-8, свидетельствует об их возможной будущей сенсационности. До недавнего времени французский клуб и брал чемпионство во Франции, а сейчас встретится с дортмундской "Боруссией", где фактически шансы на проход команды в четвертьфинал теоретически существуют. Единственное, в четвертьфинале их могут ждать уже "Барселона" или "Бенфика", что значительно усложняет ситуацию в сетке.

Фейеноорд

"Фейеноорд" в последнем туре боролся за попадание в ТОП-8, но проиграли "Лиллю" 1:6 и были вынуждены играть в стыковых матчах. Нидерландцы в соперника получили "Милан". На домашней арене "Фейеноорд" довольно серьезная команда, что и доказали в первой встрече: неожиданно для "Милана" обыграли их 1:0. На "Сан Сиро" итальянцы быстро отыгрались и полностью по игре доминировали вплоть до красной карточки Тео Эрнандеса. К счастью, для нидерландцев это стало шансом перевернуть игру в свою пользу, что они соответственно и сделали. Нашли все же свой момент и сравняли счет в матче, благодаря чему с общим счетом 2:1 прошли дальше.

Нидерландский обидчик Шахтера и бельгийская гроза авторитетов. Кто может стать "темной лошадкой" ЛЧ? - изображение 5

Далее еще один миланский клуб – "Интер". Прогнозировать победу сложно, но в случае успеха в четвертьфинале при определенных обстоятельствах можно встретиться, например, с "Баварией", которую уже удавалось разгромить в этом сезоне 3:0. "Фейеноорд" прекрасно играет в домашних поединках, пользуясь поддержкой трибун. Поэтому от команды можно потенциально ждать сенсационных результатов.

ПСВ

В течение основного этапа клуб показал характер: совершили камбэк на последних минутах против "Шахтера" (3:2), уступая по ходу поединка 0:2, разгромили "Жирону" 4:0 и победили "Ливерпуль" 3:2. Все эти встречи прошли на домашнем стадионе, где команда проводит достаточно успешные игры. К сожалению, немного не хватило баллов, чтобы оформить прямую путевку в 1/8 – и в стыковых матчах наткнулись на "Ювентус". Проиграв в Турине (1:2), нидерландцы дома смогли в очередной раз отыграться, забить победный гол в экстра-тайме и таким образом взять реванш у итальянцев за основной этап.

Сенсационно пройдя дальше "ПСВ" встретится с лондонским "Арсеналом". И если сам поединок и последующая турнирная сетка не вызывают значительную веру в успех команды, то в стыковых матчах нидерландскому клубу уже удалось доказать, что легкой "прогулкой" для топовых команд они не будут.

Нидерландский обидчик Шахтера и бельгийская гроза авторитетов. Кто может стать "темной лошадкой" ЛЧ? - изображение 6

Все упомянутые коллективы уже создали определенную неожиданность для турнира, оказавшись там, где они сейчас есть. Обойти грандов в таблице и занять место в ТОП-8 или неожиданно пройти сильного соперника в 1/16. Учитывая формы этих клубов, их прошлые результаты в ЛЧ и турнирную сетку, можно надеяться, что у Лиги чемпионов этого сезона будут свои "темные лошадки".

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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