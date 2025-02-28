Нидерландский обидчик Шахтера и бельгийская гроза авторитетов. Кто может стать "темной лошадкой" ЛЧ?

Лига чемпионов – самый престижный клубный еврокубковый турнир. Ежегодно лучшие команды из разных европейских стран соревнуются за возможность поднять "ушастика" в конце сезона. Еврокубок дарит болельщикам лучшие эмоции среди всех других турниров и заставляет "пощекотать нервы". Каждый стадион, принимающий матч Лиги чемпионов, заполняется безумной уникальной атмосферой турнира и становится частью маленькой истории внутри большой.

Для многих команд еврокубок является возможностю продемонстрировать свою силу и заявить о себе на всю Европу. Таким образом клубы не похожи сами на себя и могут показывать довольно противоположные результаты, чем в других матчах. Это и есть непревзойденная "изюминка".

Менее сильные и менее статусные команды, которых большинство даже не замечали, неожиданно становятся центром внимания многих фанатов футбола. Они становятся, так сказать, "темной лошадкой" турнира и тем самым только увеличивают уровень любопытства к еврокубковому сезону.

Прошлые сенсации Лиги чемпионов

Уже на протяжении многих лет в Лиге чемпионов почти каждый сезон появляются новые клубы-герои, которые симпатизируют своей игрой и результатами. Условно можно даже составить список команд, выделив самих ярких из них.

"Монако" сезона 2016-2017. В это время впервые на широкую публику стали говорить о Мбаппе – молодом потенциальном нападающем. Его тот перформанс в столь юном возрасте запомнился на годы.

"Монако" в 1/8 наткнулись на "Манчестер Сити", и французскому клубу уже прогнозировали вылет. Однако "монегаски" в первой встрече в Англии поддержали голевую феерию "горожан", ответив им на 5 забитых мячей собственными тремя. В ответном матче несмотря на один пропущенный смогли ответить трижды и по принципу "гостевого гола" вышли в четвертьфинал.

Там уже их ждала дортмундская "Боруссия", которым удалось забить 6 голов за два поединка, пропустив всего трижды. Как следствие, полуфинал, в котором почти без шансов уступили мощному "Ювентусу" с организованной известной обороной. Сказка "Монако" окончилась, но в истории оставила свой след.

"Рома" сезона 2017-2018. Римский клуб в 1/8 встретился с донецким "Шахтером". Обе команды имели абсолютно равные шансы на проход дальше. "Горняки" в первом домашнем матче переиграли римлян, но уверенно закрепить это в счете не удалось: минимальная победа 2:1. "Рома" дома сделала то же, что и на выезде: воспользовалась своим шансом, создав момент почти из ничего и, в отличие от первой встречи, довели победный счет до финального свистка.

В четвертьфинале римский клуб уже почти "похоронили" еще перед игрой. Переиграть каталонскую "Барселону", уверенно играющую в то время в чемпионате без единого поражения, считалось достаточно невозможным. Тем более после поражения 4:1 в первом матче на "Камп Ноу". Во второй встрече "Рома" решила не дать "блаугранас" расслабиться и забили три гола в основное время. 4:4 – римляне снова проходят дальше по правилу "гостевого гола". К сожалению, в полуфинале коллектив не смог так же одолеть "Ливерпуль", хотя к очередному камбэку были близки.

"Аякс" сезона 2018-2019. Команда Эрика Тен Хага начала свой путь в плей-офф с действующего победителя турнира – мадридского "Реала". Несмотря на домашнее поражение 1:2, нидерландский клуб совершил сенсацию на "Бернабеу": разгромили "сливочных" 4:1 и ворвались в 1/4. В следующем раунде удалось пройти еще один гранд – итальянский "Ювентус" со звездным новичком Криштиану Роналду. 3:2 по сумме двух поединков – и "Аякс" выходит в полуфинал.

Нидерландцам уже прогнозировали выход в финал, считая, что им по силам пройти "Тоттенхэм". Фактически "Аякс" уже был в шаге от этого, потому что на момент домашнего ответного матча переигрывал англичан в игре с общим счетом 3:0. Все решил второй тайм в потрясающем исполнении Лукаса Моуры: хет-трик и невероятный сказочный камбэк лондонцев.

"Вильярреал" сезона 2021-2022. Испанскому клубу не прогнозировали значительных успехов в плей-офф. Достаточно сложная сетка и туринский "Ювентус" на первой стадии. Однако испанцы решили не оправдывать ожидания футбольных фанатов и после ничьи в домашнем матче разгромили итальянцев в Турине 3:0.

Четвертьфинал пришелся на мюнхенскую "машину". Но опять же, "Бавария" сенсационно сначала минимально уступила в Испании, а затем, на удивление, в Мюнхене не смогла ожидаемо победить. 1:1 – "Вильярреал" в полуфинале.

В 1/2 пришлось встретиться с классовым "Ливерпулем". Казалось бы, "мерсисайдцы" решили все в первом матче дома победой 2:0. Но во второй встрече испанцы все же смогли "пощекотать нервы" сопернику и даже в первом тайме отыграться. "Ливерпуль" после перерыва вспомнил, что игра еще продолжается и забил трижды, оставив "Вильярреал" без надежды на финал.

В этом сезоне Лига чемпионов поддалась изменениям: непосредственно был изменен формат группового этапа, в результате чего подарил болельщикам немало команд в плей-офф, которые не были заметны среди других более статусных клубов. Кто из них может стать "темной лошадкой" ЛЧ этого сезона и почему?

Брюгге

Бельгийцы в последний момент смогли сохранить место в Лиге чемпионов на этот сезон. С 24-й строчки все же вышли в стыковые матчи, где встретиться уже пришлось с "Аталантой". И даже когда прогноз был очевиден, что дальше пройдут итальянцы, то Брюгге сначала дома шокировали всех минимальной победой, а в Бергамо окончательно сотворили неожиданность: разбили подопечных Гасперини, заколотив три мяча еще в первом тайме.

В дальнейшем бельгийский клуб ждет "Астон Вилла", что, конечно, дарит надежду болельщикам увидеть свою команду в четвертьфинале. "Брюгге" довольно сильно смотрится в контратаках и, в отличие от английского соперника, имеет более легкий календарь в Бельгии. Возможно, это может сыграть им "на руку" и позволить команде дальше писать собственную "сказку", тем более что уже первые шаги для этого сделаны.

Лилль

Французский коллектив фактически ворвался в стадию 1/8 финала ЛЧ. Их путь в еврокубке начался с квалификационных поединков, где они сражались за возможность принять участие в основном этапе. Этот факт еще больше ошеломляет, учитывая их результаты на сегодняшний день. "Лилль" на своем пути смог победить два мадридских гранда ("Реал" – 1:0, "Атлетико" – 3:1), поделить баллы с "Ювентусом" и в последнем туре феерически разгромить "Фейеноорд" 6:1. За 8 матчей лишь дважды уступили: "Спортингу" (2:0) и "Ливерпулю" (2:1).

Тот факт, что "Лилль" уже прямо прошел в такую ​​стадию, оказавшись в ТОП-8, свидетельствует об их возможной будущей сенсационности. До недавнего времени французский клуб и брал чемпионство во Франции, а сейчас встретится с дортмундской "Боруссией", где фактически шансы на проход команды в четвертьфинал теоретически существуют. Единственное, в четвертьфинале их могут ждать уже "Барселона" или "Бенфика", что значительно усложняет ситуацию в сетке.

Фейеноорд

"Фейеноорд" в последнем туре боролся за попадание в ТОП-8, но проиграли "Лиллю" 1:6 и были вынуждены играть в стыковых матчах. Нидерландцы в соперника получили "Милан". На домашней арене "Фейеноорд" довольно серьезная команда, что и доказали в первой встрече: неожиданно для "Милана" обыграли их 1:0. На "Сан Сиро" итальянцы быстро отыгрались и полностью по игре доминировали вплоть до красной карточки Тео Эрнандеса. К счастью, для нидерландцев это стало шансом перевернуть игру в свою пользу, что они соответственно и сделали. Нашли все же свой момент и сравняли счет в матче, благодаря чему с общим счетом 2:1 прошли дальше.

Далее еще один миланский клуб – "Интер". Прогнозировать победу сложно, но в случае успеха в четвертьфинале при определенных обстоятельствах можно встретиться, например, с "Баварией", которую уже удавалось разгромить в этом сезоне 3:0. "Фейеноорд" прекрасно играет в домашних поединках, пользуясь поддержкой трибун. Поэтому от команды можно потенциально ждать сенсационных результатов.

ПСВ

В течение основного этапа клуб показал характер: совершили камбэк на последних минутах против "Шахтера" (3:2), уступая по ходу поединка 0:2, разгромили "Жирону" 4:0 и победили "Ливерпуль" 3:2. Все эти встречи прошли на домашнем стадионе, где команда проводит достаточно успешные игры. К сожалению, немного не хватило баллов, чтобы оформить прямую путевку в 1/8 – и в стыковых матчах наткнулись на "Ювентус". Проиграв в Турине (1:2), нидерландцы дома смогли в очередной раз отыграться, забить победный гол в экстра-тайме и таким образом взять реванш у итальянцев за основной этап.

Сенсационно пройдя дальше "ПСВ" встретится с лондонским "Арсеналом". И если сам поединок и последующая турнирная сетка не вызывают значительную веру в успех команды, то в стыковых матчах нидерландскому клубу уже удалось доказать, что легкой "прогулкой" для топовых команд они не будут.

Все упомянутые коллективы уже создали определенную неожиданность для турнира, оказавшись там, где они сейчас есть. Обойти грандов в таблице и занять место в ТОП-8 или неожиданно пройти сильного соперника в 1/16. Учитывая формы этих клубов, их прошлые результаты в ЛЧ и турнирную сетку, можно надеяться, что у Лиги чемпионов этого сезона будут свои "темные лошадки".

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