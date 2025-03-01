Бенфика – Барселона. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала ЛЧ и параллельных поединков (мультифид)

UA-Футбол организует комментарий поединка 1/8 финала главного клубного европейского турнира между лиссабонской "Бенфикой" и каталонской "Барселоной".

Трубин попытается сохранить свои ворота в неприкосновенности. Надеемся увидеть в воротах "орлов" именно украинского голкипера… Параллельно пройдет еще два классных матча, "Бавария" примет "Байер", а "Ливерпуль" приедет в Париж – будем держать вас в курсе. Выиграет ли "Барселона" в первом поединке? Или же "Бенфика" сможет удержать хотя бы ничью? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 5 марта – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев