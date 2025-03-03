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Реал - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Реал - Атлетико: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.03.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" Мадрид, цвета которого защищает украинец Андрей Лунин, будет принимать "Атлетико" Мадрид в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Сливочные" прошли в 1/8 через стыковые поединки плей-офф. По итогам двухматчевого противостояния команда Карло Анчелотти одолела "Манчестер Сити" (6:3).
"Матрассники" пробились в эту стадию напрямую, заняв 5-е место в таблице общего этапа.
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Первый поединок между командами состоится во вторник, 4 марта и начнется в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 1.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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