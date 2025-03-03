Реал - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Реал" Мадрид, цвета которого защищает украинец Андрей Лунин, будет принимать "Атлетико" Мадрид в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Сливочные" прошли в 1/8 через стыковые поединки плей-офф. По итогам двухматчевого противостояния команда Карло Анчелотти одолела "Манчестер Сити" (6:3).

"Матрассники" пробились в эту стадию напрямую, заняв 5-е место в таблице общего этапа.

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Первый поединок между командами состоится во вторник, 4 марта и начнется в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 1.

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