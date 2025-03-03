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Нассер Аль-Хелаифи: Люди ожидали, что ПСЖ на этапе лиги вылетит из Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Серьезные изменения помогли клубу стать на правильный путь развития

Нассер Аль-Хелаифи: Люди ожидали, что ПСЖ на этапе лиги вылетит из Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи дал комментарий накануне матча против "Ливерпуля" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Ливерпуль" фантастический в этом сезоне. Все ожидали, что "ПСЖ" вылетит из Лиги чемпионов, когда мы набрали лишь четыре очка в первых трех матчах на этапе лиги. Однако наша молодая, талантливая и обновленная команда смогла найти в себе силы, чтобы продолжать борьбу в этом турнире. Я очень горжусь тем, как нам удалось изменить философию клуба за такой короткий промежуток времени. Командный дух — это самое важное для меня, — приводит слова Аль-Хелаифи издание L'Equipe.

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Добавим, что первый матч между "ПСЖ" и "Ливерпулем" состоится в среду 5-го марта, а ответный матч будет сыгран 11-го числа того же месяца.

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.03.2025 в 16:09
Повезло, вылетит в следующем раунде.
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.03.2025 в 16:09
Повезло, вылетит в следующем раунде.
Ответить
0
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