Нассер Аль-Хелаифи: Люди ожидали, что ПСЖ на этапе лиги вылетит из Лиги чемпионов

Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи дал комментарий накануне матча против "Ливерпуля" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Ливерпуль" фантастический в этом сезоне. Все ожидали, что "ПСЖ" вылетит из Лиги чемпионов, когда мы набрали лишь четыре очка в первых трех матчах на этапе лиги. Однако наша молодая, талантливая и обновленная команда смогла найти в себе силы, чтобы продолжать борьбу в этом турнире. Я очень горжусь тем, как нам удалось изменить философию клуба за такой короткий промежуток времени. Командный дух — это самое важное для меня, — приводит слова Аль-Хелаифи издание L'Equipe.