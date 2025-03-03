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ПСВ - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Дадут ли шанс Зинченко?
Getty Images/Global Images Ukraine
В 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся "ПСВ" и "Арсенал". Первая игра противостояния состоится в Нидерландах. В прошлой стадии хозяева выбили "Ювентус", а лондонцы вышли в 1/8 напрямую.
Матч пройдет во вторник, 4-го марта. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.
Трансляція матчу ПСВ - АрсеналСмотреть трансляцию
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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