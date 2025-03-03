ПСВ - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся "ПСВ" и "Арсенал". Первая игра противостояния состоится в Нидерландах. В прошлой стадии хозяева выбили "Ювентус", а лондонцы вышли в 1/8 напрямую.

Матч пройдет во вторник, 4-го марта. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу ПСВ - Арсенал Смотреть трансляцию

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