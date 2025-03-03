Боруссия Д - Лилль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сойдутся дортмундская "Боруссия" и "Лилль". Первый матч противостояния состоится в Германии.



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Игра состоится во вторник, 4-го марта. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 3.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Боруссія Д - Лілль Смотреть трансляцию