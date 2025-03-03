  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Боруссия Д - Лилль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боруссия Д - Лилль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Боруссия Д - Лилль: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.03.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Боруссия Д - Лилль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сойдутся дортмундская "Боруссия" и "Лилль". Первый матч противостояния состоится в Германии.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Favbet
1.69
4.00
5.00
Узнать больше

Игра состоится во вторник, 4-го марта. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 3.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Боруссія Д - Лілль
Смотреть трансляцию

Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
ДНК победителя: когда Реал уже нельзя остановить
yellow-arrow
Тренер Боруссии Д - о матче ЛЧ против Лилля: У нас есть проблемы
yellow-arrow
Тренер Атлетико - о матче против Реала в ЛЧ: Для Мадрида это будет зрелище
Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Лилль Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости