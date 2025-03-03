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Боруссия Д - Лилль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Боруссия Д - Лилль: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.03.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сойдутся дортмундская "Боруссия" и "Лилль". Первый матч противостояния состоится в Германии.
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Игра состоится во вторник, 4-го марта. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 3.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в
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