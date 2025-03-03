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Тренер Атлетико - о матче против Реала в ЛЧ: Для Мадрида это будет зрелище
Специалист выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался о первом матче против "Реала" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Мы с уважением относимся к нашему сопернику, предыдущие наши матчи вообще ни на что не влияют. Для Мадрида это будет зрелище, для Испании это также будет очень хорошо, как и для нас, кто будет играть. Это очень важный матч, но готовы ко всему, что может произойти.
Я не понимаю, но уважаю желание иметь фаворита. Но мы также знаем свою силу и стараемся сделать ее большей", - сказал Симеоне.
Напомним, что поединок "Реал" - "Атлетико" стартует 4 марта в 22:00 по Киеву.
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