Тренер Атлетико - о матче против Реала в ЛЧ: Для Мадрида это будет зрелище

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался о первом матче против "Реала" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы с уважением относимся к нашему сопернику, предыдущие наши матчи вообще ни на что не влияют. Для Мадрида это будет зрелище, для Испании это также будет очень хорошо, как и для нас, кто будет играть. Это очень важный матч, но готовы ко всему, что может произойти.

Я не понимаю, но уважаю желание иметь фаворита. Но мы также знаем свою силу и стараемся сделать ее большей", - сказал Симеоне.