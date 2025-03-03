Тренер Боруссии Д - о матче ЛЧ против Лилля: У нас есть проблемы

Накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лилля" главный тренер дортмундской "Боруссии" Нико Ковач поделился своими мыслями относительно предстоящего противостояния.

"Мы хорошо знаем эту команду. Они играют в очень разнообразный футбол. Думаю, что моей команде надо будет приложить много сил и концентрации, чтобы победить.

Это уже 1/8 финала, и если они попали сюда, то не просто так. Это будет очень тяжелый соперник. У нас есть проблемы, но мы стали более организованными. Работаем каждый день на тренировках и сборах. Конечно, мы еще далеко от того уровня, где хотим быть".