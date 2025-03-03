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Тренер Боруссии Д - о матче ЛЧ против Лилля: У нас есть проблемы

Лига Чемпионов

Специалист ответил на вопросы журналистов

Тренер Боруссии Д - о матче ЛЧ против Лилля: У нас есть проблемы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лилля" главный тренер дортмундской "Боруссии" Нико Ковач поделился своими мыслями относительно предстоящего противостояния.

"Мы хорошо знаем эту команду. Они играют в очень разнообразный футбол. Думаю, что моей команде надо будет приложить много сил и концентрации, чтобы победить.

Это уже 1/8 финала, и если они попали сюда, то не просто так. Это будет очень тяжелый соперник. У нас есть проблемы, но мы стали более организованными. Работаем каждый день на тренировках и сборах. Конечно, мы еще далеко от того уровня, где хотим быть".

Напомним, что игра состоится во вторник, 4-го марта. Начало - в 22:00 по Киеву.

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Боруссия (Дортмунд) Нико Ковач Лилль
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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