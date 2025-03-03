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Тренер Брюгге поделился ожиданиями от матча ЛЧ против Астон Виллы

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Мы готовимся к каждому матчу одинаково (с)

Тренер Брюгге поделился ожиданиями от матча ЛЧ против Астон Виллы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Брюгге" Ники Хаен высказался накануне матча 1/8 финала ЛЧ, где его команда сыграет против "Астон Виллы".

"Мы готовимся к каждому матчу одинаково, как в наших внутренних соревнованиях, так и в Лиге чемпионов. Многое будет зависеть от первого матча. Они проиграли семь из последних девяти матчей на выезде, но "Астон Вилла" непобедима в 14 матчах дома, поэтому мы должны постараться выиграть их там.

"Астон Вилла" пополнилась талантливыми игроками со времени нашей последней встречи, но как команда они остались той же самой. Ожидается, что они добавят много интенсивности, будут искать решения в игре и играть в атаку", - сказал специалист.

Добавим, что матч "Брюгге" - "Астон Вилла" стартует 4 марта в 19:45 по Киеву.

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Астон Вилла (Бирмингем) Брюгге Ники Хаен
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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