Тренер Брюгге поделился ожиданиями от матча ЛЧ против Астон Виллы

Главный тренер "Брюгге" Ники Хаен высказался накануне матча 1/8 финала ЛЧ, где его команда сыграет против "Астон Виллы".

"Мы готовимся к каждому матчу одинаково, как в наших внутренних соревнованиях, так и в Лиге чемпионов. Многое будет зависеть от первого матча. Они проиграли семь из последних девяти матчей на выезде, но "Астон Вилла" непобедима в 14 матчах дома, поэтому мы должны постараться выиграть их там.

"Астон Вилла" пополнилась талантливыми игроками со времени нашей последней встречи, но как команда они остались той же самой. Ожидается, что они добавят много интенсивности, будут искать решения в игре и играть в атаку", - сказал специалист.