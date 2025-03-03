ДНК победителя: когда Реал уже нельзя остановить

Миллионы болельщиков по всему миру ждут лишь только одного – это победы своей команды. Но не всегда получается так, как мы хотим. Иногда жизнь предоставляет урок, с которым нужно справиться. Команда может неудачно начать поединок и попросту еще не включиться в игру, а соперник уже забивает несколько голов. Или же яркий пример такого турнира как Лига чемпионов. В раундах плей-офф клубы играют два матча (дома и в гостях). Когда одна из команд выигрывает первую встречу, тогда второй остается только совершать камбэк в следующей игре и проходить оппонента.

Вот и сейчас пойдет речь о команде, которая борется до последних секунд, а может даже больше. Все прекрасно знают, что мадридский "Реал" – это клуб, который знает как нужно играть в плей-офф. Игры на выбывание являются специализацией "королевского" клуба. Раз за разом мадридцы оказывались на грани поражения, и раз за разом им удавалось вырвать победу, опираясь на свой несгибаемый характер, который балансирует на грани дерзости, но при этом вызывает уважение. Ниже UA-Футбол составил рейтинг самых невероятных и незабываемых камбэков мадридского "Реала".

"Реал" 1-3 "Ювентус" (2018)

В тот вечер казалось, что "Ювентус" готов сотворить один из величайших камбэков в истории Лиги чемпионов. Туринцы потерпели сокрушительное поражение со счетом 0:3 в первом матче четвертьфинала и уже никто не верил в их возможность хоть как-то спасти ситуацию. Но они устроили настоящую битву на "Бернабеу". Уже на 60-й минуте они сравняли общий счет по двум матчам (3:3). Как правило в таких ситуациях команды морально сломлены и ничего не могут сделать. Но это не о мадридском "Реале", так как для их не существует невыполнимых задач.

"Реал" оказался на грани вылета, а команда Зидана выглядела измотанной, когда дело шло к дополнительному времени. Было практически очевидно, что все отведенное время "Реал" может не выдержать и нужно срочно что-то предпринимать. Казалось, что все в руках "Юве". Однако на седьмой минуте компенсированного времени арбитр Майкл Оливер назначил пенальти за неуклюжий фол Мехди Бенатии на Луке Васкесе. Игроки "Ювентуса" были в ярости, особенно Джанлуиджи Буффон, который за оскорбления арбитра получил красную карточку. Позже он заявил, что у Оливера "вместо сердца мусорное ведро".

Большинство любителей футбола и по сей день утверждают, что там не должно было быть пенальти. Но какая уже разница? Что было, то было и результат это никак не изменит. Тогда "Реалу" было абсолютно все равно. Криштиану Роналду принялся исполнять 11-и метровый и хладнокровно отправил мяч в сетку ворот соперника. "Реал" прошел дальше и оказался в полуфинале Лиги чемпионов.

"Реал" 4-2 "Бавария" (2017)

В Мюнхене все сложилось в пользу мадридского "Реала". Хоть "Бавария" и открыла счет уже в первом тайме, но радовались они недолго. Сперва Роналду забил ответный гол на 47-й минуте, а следом Мартинес получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Конечно же "Реал" не упустил свой шанс и португалец оформил дубль. В прекрасном расположении духа мадридцы были готовы к ответной встрече дома. Но вот ведь досадная ситуация и "Бавария" снова выходит вперед на 53-й минуте. И снова включается Криштиану Роналду и сравнивает счет, но радоваться пришлось не долго. Уже в следующей атаке Рамос забивает автогол и немцы впереди. В этот раз уже Видаль получает красную карточку и оставляет свою команду на растерзание "Реалу".

Даже в меньшинстве "Бавария" выглядела достойно и могла дотянуть до серии пенальти, но на 115-й минуте арбитры допустили очередную грубую ошибку, не зафиксировав офсайд у Роналду, когда тот забил второй мяч. Это окончательно сломило "Баварию", и в концовке "Реал" забил еще дважды: Роналду оформил хет-трик, а Асенсио поставил точку – 4:2.

Тренер "Баварии" Карло Анчелотти был в ярости, заявив: "На четвертьфиналы нужно назначать более квалифицированных судей. Либо пора вводить видеоповторы, как того хочет УЕФА, ведь слишком много ошибок".

"Манчестер Сити" 2-3 "Реал" (2025)

О невероятной стойкости "Реала" говорит тот факт, что даже когда в первом матче 1/16 финала против "Манчестер Сити" они уступали 1:2 за 10 минут до конца после реализованного пенальти Эрлинга Холанда, у мадридцев не было ощущения, что они могут проиграть. Гости действовали уверенно весь вечер и не заслуживали отставания в счете, тогда как "Сити" выглядел неуверенно. Поэтому концовка была предсказуемой. Хозяева совершили несколько грубых ошибок, в которых особенно виноват был Эдерсон, но "Реал" безжалостно этим воспользовался.

Карло Анчелотти снова сыграл ключевую роль – вышедший на замену Браим Диас сравнял счет всего через две минуты после выхода на поле. Для "Реала" ничья была бы неплохим результатом, но они не остановились: Джуд Беллингем добил "Сити", замкнув передачу Винисиуса Жуниора, который снова воспользовался неуверенной игрой обороны соперника.

Перед матчем фанаты "Сити" вывесили баннер, насмехаясь над Винисиусом из-за его эмоций по поводу "Золотого мяча", но в итоге улыбался именно он.

"Когда фанаты соперника делают такие вещи, это лишь придает мне сил для отличной игры – и сегодня я это показал, – сказал Винисиус. – "Сити" знают нашу историю и все, что мы сделали в этом турнире".

"Реал" 2-1 "Бавария" (2024)

Кажется история повторяется и в полуфинале Лиги чемпионов встретились "Бавария" и "Реал". Первая встреча в Мюнхене закончилась со счетом 2:2 и это было на пользу мадридцам. Они сыграли неплохо и перед ответной игрой на "Сантьяго Бернабеу" не проиграли, а значит при поддержке своих болельщиков имеют все шансы уверенно выиграть соперника. Но не все так просто как казалось, и на 68-й минуте Дэвис вывел свою команду вперед.

Проблема "Баварии" заключалась в том, что они слишком рано поверили в свой успех и выход в финал. С "Реалом" шутки плохи и разница в один мяч вовсе не преимущество. Томас Тухель не нашел ничего лучше, чем просто взять и снять Кейна с Мусиалой. Но вот только Анчелотти несколькими минутами ранее выпустил Хоселу, который оказался джокером в рукаве итальянца. На 88-й минуте Хоселу воспользовался грубой ошибкой Мануэля Нойера, который до этого играл безупречно, и сравнял счет. А спустя всего пару минут ветеран оформил дубль, замкнув передачу Антонио Рюдигера, и отправил "Реал" в финал.

"Реал" 2-5 "Боруссия Д" (2024)

Совсем недавний пример из текущего розыгрыша Лиги чемпионов. "Боруссия" Дортмунд приехала в Мадрид с полной уверенностью, что они смогут составить оппозицию "Реалу". Шахин распорядился, чтобы команды не тренировалась в Испании из-за того, что мадридцы будут подглядывать и поймут замысел тренера. Как бы все это странно не звучало, но уже на 34-й минуте "Боруссия" вела со счетом 0:2. Судья дал свисток и футболисты отправились на перерыв.

Вот она та самая судьбоносная замена, которую нельзя было делать. Но учитывая опыт Тухеля и "Баварии", когда он поверил в свою победу и выход в финал – это у немцев в крови. Шахин снимает нападающего и выпускает защитника. Жутчайшая ошибка верить в то, что выиграл "Реал", когда до конца матча еще более получаса игрового времени. Рюдигеру и Винисиусу понадобилось всего две минуты, чтбы сравнять счет. После чего были видны лица игроков "Боруссии", которые были морально раздавлены. Но Шахин в агонии пытался спасти матч своими заменами. Правда ситуация уже была под полным контролем Анчелотти.

Многие уже приняли тот факт, что "Реал" совершил камбэк и вырвал один пункт в этом непростом матче. Это был бы не "королевский" клуб, если бы они не забили еще три гола за десять минут. Это было незабываемо и самое главное поучительно. Команды должны раз и навсегда запомнить, что с "Реалом" нужно играть матч до финального свистка. Ни в коем случае нельзя думать, что вы уже победили.

"Реал" 3-0 "Вольфсбург" (2016)

В 2016 году "Реал" выиграл свою вторую Лигу чемпионов за три года, но многие забывают, что в четвертьфинале они оказались на грани вылета. В первом матче "Вольфсбург" шокировал "сливочных", победив 2:0 благодаря голам Рикардо Родригеса и Максимилиана Арнольда. И снова миллионы болельщиков по всему миру увидели, что в первом матче "Реал" не вышел победителем, а оставил самое интересное на "Сантьяго Бернабеу".

Но в ответной встрече сдержать Криштиану Роналду было невозможно. Уже к 17-й минуте португалец сравнял общий счет, оформив дубль всего за 90 секунд. А за 13 минут до конца он довел дело до хет-трика, забив редкий для себя гол со штрафного и оформив очередной исторический камбэк "Реала".

"На "Сантьяго Бернабеу" это уже традиция, – сказал Роналду после матча. – Здесь все говорят о великих камбэках "Реала", и сегодня мы добавили еще один в этот список. Это был идеальный вечер".

"Реал" 3-1 "ПСЖ" (2022)

Снова первый матч мадридского "Реала" на выезде был не в их пользу. Это был Париж и 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда шейх купил себе звезд в ПСЖ и думал, что это ему поможет выиграть самый значимый турнир. Но не все так просто. Лионель Месси, Неймар, Мбаппе смотрелись весьма неплохо, а где-то и даже превосходно. Но этого как оказалось было недостаточно. Первый матч можно назвать в одни ворота, так как ПСЖ доминировал и старался создать весомое преимущество перед ответной встречей в Мадриде. И только на 4-й добавленной минуте у них это вышло и Мбаппе забил победный гол.

И вот он Мадрид и "Сантьяго Бернабеу". ПСЖ и так ведя в общем счете забивает на 39-й минуте. Снова Мбаппе выводит свою команду вперед и видимо Почеттино поверил в то, что они уже прошли "Реал". Но все изменилось после часа игры. Доннарумма слишком долго возился с мячом, чем воспользовался Бензема – он перехватил пас и отдал на Винисиуса Жуниора, который тут же спасовал обратно французу. Этот гол сломал ПСЖ. Вскоре Бензема забил еще дважды: сначала после филигранного паса Модрича, а затем хладнокровно завершил атаку, оформив хет-трик за 17 минут.

"Мы сильно страдали, – признался Карло Анчелотти. – Но первый гол изменил игру, потому что был результатом нашего высокого прессинга, который мы отрабатывали на тренировках. Нам просто нужно было забить – и вечер получился фантастическим".

"Реал" 4-1 "Атлетико" (2014)

Пожалуй самым значимым матчем является мадридское дерби в финале Лиги чемпионов 2014 года. В тот вечер "Атлетико" вышел более заряженным на игру и Диего Годин открыл счет уже на 36-й минуте. Учитывая стиль Симеоне он отдал мяч во втором тайме "Реалу" и пытался играть от обороны. "Королевский" клуб бросал все силы, только чтобы забить гол и сравнять счет.

Анчелотти точечно пытался усилить игру через замены, но не одна из них не срабатывала. Время уже подходило к концу и ничего не менялось, но "Реал" все также продолжать штурмовать ворота Тибо Куртуа. Главный арбитр встречи добавил к основному времени пять минут. На 93-й Лука Модрич отдает голевую передачу и Серхио Рамос забивает важнейший гол в своей карьере.

92:48 – именно эти цифры выбил себе на тело Серхио Рамос. И не просто так. Бывший капитан "Реала" забил немало голов, но ни один из них не был настолько значимым, как его удар в компенсированное время финала Лиги чемпионов 2014 года.

Такие ситуации очень сильно бьют по моральному духу команды. Гол на последних минутах сломил "Атлетико". А вот воодушевленный "Реал" вышел заряженным в дополнительные таймы. И уже на 110-й минуте Бэйл вывел свою команду вперед, а следом Марсело и Роналду лишь увеличили преимущество. "Реал" тогда выиграл свой финал Лиги чемпионов со счетом 4:1.

"Вся наша команда – герои, – восторгался Рамос. – Когда у тебя такая команда, ты обречен на победы".

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