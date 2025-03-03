Брюгге – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

У "Брюгге" в последнее время не очень удачная форма в национальном чемпионате. Они не могут победить несколько недель. Зато в Лиге Чемпионов дважды обыграли "Аталанту". Кажется, что именно в этом турнире мы можем увидеть сильнейшую версию этого коллектива.

Готовы ли они снова оформить сенсацию, обыграв "Астон Виллу"?

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени во вторник, 4 марта.

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