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Брюгге – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Ники Хаен готов творить очередную сенсацию

Брюгге – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

У "Брюгге" в последнее время не очень удачная форма в национальном чемпионате. Они не могут победить несколько недель. Зато в Лиге Чемпионов дважды обыграли "Аталанту". Кажется, что именно в этом турнире мы можем увидеть сильнейшую версию этого коллектива.

Готовы ли они снова оформить сенсацию, обыграв "Астон Виллу"?

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени во вторник, 4 марта.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Football 2.

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Трансляция матча "Брюгге" — "Астон Вилла"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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