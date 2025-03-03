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Брюгге – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Ники Хаен готов творить очередную сенсацию
Getty Images / Global Images Ukraine
У "Брюгге" в последнее время не очень удачная форма в национальном чемпионате. Они не могут победить несколько недель. Зато в Лиге Чемпионов дважды обыграли "Аталанту". Кажется, что именно в этом турнире мы можем увидеть сильнейшую версию этого коллектива.
Готовы ли они снова оформить сенсацию, обыграв "Астон Виллу"?
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени во вторник, 4 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Football 2.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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