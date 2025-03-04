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Брюгге – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Унаи Эмери должен включать особый режим
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Астон Виллы" уже является признанным профессионалом в борьбе в рамках двухматчевого противостояния на вылет. Наверное, это главный козырь в руках у "Виллы" на этом этапе, поскольку коллектив не очень опытный.
С жеребьевкой отчасти повезло, но "Брюгге" уже удивил "Аталанту". Возможно, у них есть особый план на "Виллу"?
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени во вторник, 4 марта.
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Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
4 марта. 19:45. Брюгге. "Ян Брейдел"
Главный судья: Жоау Пиньейру (Португалия)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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