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Брюгге – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

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Унаи Эмери должен включать особый режим

Брюгге – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Астон Виллы" уже является признанным профессионалом в борьбе в рамках двухматчевого противостояния на вылет. Наверное, это главный козырь в руках у "Виллы" на этом этапе, поскольку коллектив не очень опытный.

С жеребьевкой отчасти повезло, но "Брюгге" уже удивил "Аталанту". Возможно, у них есть особый план на "Виллу"?

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени во вторник, 4 марта.

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Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

4 марта. 19:45. Брюгге. "Ян Брейдел"

Главный судья: Жоау Пиньейру (Португалия)

Трансляция: Megogo Football 2

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Трансляция матча "Брюгге" — "Астон Вилла"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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