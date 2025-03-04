Брюгге – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Наставник "Астон Виллы" уже является признанным профессионалом в борьбе в рамках двухматчевого противостояния на вылет. Наверное, это главный козырь в руках у "Виллы" на этом этапе, поскольку коллектив не очень опытный.

С жеребьевкой отчасти повезло, но "Брюгге" уже удивил "Аталанту". Возможно, у них есть особый план на "Виллу"?

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени во вторник, 4 марта.

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Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

4 марта. 19:45. Брюгге. "Ян Брейдел"

Главный судья: Жоау Пиньейру (Португалия)

Трансляция: Megogo Football 2

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