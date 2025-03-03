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Артета: Арсенал стремится доминировать над ПСВ в 1/8 финала Лиге чемпионов
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Микель Артета, тренер "Арсенала", выступил на пресс-конференции накануне матча против "ПСВ" в 1/8 финала ЛЧ.
"Это игра, которая, очевидно, приносит другую энергию, держит всех на ногах. Впереди команда, которая выбила "Ювентус". Мы много играли с ними в последние годы, поэтому знаем, что это за вызов.
В футболе бывают разные результаты, меня волнует то, как они играют; я сосредотачиваюсь на их слабых сторонах и на том, как их обыграть. Есть две игры, вы, конечно, знаете об этом, но мы играем с намерением доминировать в игре и получить хороший результат", - сказал Артета.
Напомним, что матч "ПСВ" - "Арсенал" состоится 4 марта. Начало - 22:00 по киевскому времени.
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