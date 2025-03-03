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Хацкевич: Кучма заходил к нам в раздевалку, но мы на него не обращали внимания
Воспоминания о том славном сезоне в Лиги чемпионов
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
Экс-игрок "
– Григорий Суркис дал повышенные премиальные за ту игру?
– Повышенных премиальных не было. У нас были бонусы за выход из группы и мы также знали, что нас отблагодарят за выход в 1/2 финала.
Вы, конечно, спросите, сколько нам Григорий Михайлович насчитал? Вот честно, точную сумму я не помню. Она была приличная, как для того времени, но в нынешних реалиях... Вот я читаю интервью динамовцев младшего поколения, которые рассказывали о премиях размером в 150 тысяч долларов на брата, но таких сумм в 90-х не было и в помине.
– Тогда президент Украины Леонид Кучма заходил в раздевалку после игры?
– Да, Кучма заходил к нам в раздевалку, но мы на него не обращали внимания. Вообще было много после игры в подтрибунном помещении разных высокопоставленных чиновников. У нас была безумная эйфория.
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