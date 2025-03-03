Тренер Астон Виллы высказался о матче против Брюгге в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов

Унаи Эмери, тренер "Астон Виллы", выступил на пресс-конференции накануне матча против "Брюгге" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я сосредоточен на каждом матче, на каждом моменте. Победа - это следствие, а не цель; все зависит от процесса. Я всегда сосредоточен на этом.

Мы знаем их возможности, их потенциал. Мы знаем, насколько они конкурентоспособны. Для нас это действительно хороший вызов - сыграть против команды, которая нас обыграла".