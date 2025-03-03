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Тренер Астон Виллы высказался о матче против Брюгге в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Мы знаем их возможности, их потенциал (с)

Тренер Астон Виллы высказался о матче против Брюгге в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Унаи Эмери, тренер "Астон Виллы", выступил на пресс-конференции накануне матча против "Брюгге" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я сосредоточен на каждом матче, на каждом моменте. Победа - это следствие, а не цель; все зависит от процесса. Я всегда сосредоточен на этом.

Мы знаем их возможности, их потенциал. Мы знаем, насколько они конкурентоспособны. Для нас это действительно хороший вызов - сыграть против команды, которая нас обыграла".

Добавим, что матч "Брюгге" - "Астон Вилла" стартует 4 марта в 19:45 по Киеву.

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Унаи Эмери Брюгге Астон Вилла
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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