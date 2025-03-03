Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Астон Виллы высказался о матче против Брюгге в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов
Мы знаем их возможности, их потенциал (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Унаи Эмери, тренер "Астон Виллы", выступил на пресс-конференции накануне матча против "Брюгге" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Я сосредоточен на каждом матче, на каждом моменте. Победа - это следствие, а не цель; все зависит от процесса. Я всегда сосредоточен на этом.
Мы знаем их возможности, их потенциал. Мы знаем, насколько они конкурентоспособны. Для нас это действительно хороший вызов - сыграть против команды, которая нас обыграла".
Добавим, что матч "Брюгге" - "Астон Вилла" стартует 4 марта в 19:45 по Киеву.
Популярное сейчас
- Ярмоленко отреагировал на перепалку в интернете между Ванатом и Милевским
- Привез кэшем? Поворознюк лично раздал премии игрокам Ингульца
- Трамп: Завтрашняя ночь будет великой. Я расскажу все, как есть
- ДНК победителя: когда Реал уже нельзя остановить
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
- "Отпускать игрока в команду, которая борется за выживание"... Шовковский прокомментировал сорванный трансфер Бражко