Микель Артета рассказал о том, является ли Арсенал претендентом на победу в ЛЧ

На пресс-конференции накануне матча 1/8 финала против "ПСВ" у Артеты спросили, считает ли он "Арсенал" претендентом на победу в Лиге чемпионов.

"На групповом этапе все было совсем иначе. Тогда я видел эту борьбу за титул очень открытой, а сейчас она кажется мне закрытой, потому что я вижу лишь одного соперника - "ПСВ" в 1/8, и это все.

Реальность такова, что лично я, как тренер, сосредотачиваюсь только на том, что впереди. Поэтому сейчас мы сосредоточены только на "ПСВ". Нужно быть лучше их, чтобы заслужить право победить. Это то, что мы должны сделать", - сказал Артета.