ПСВ – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся "ПСВ" и "Арсенал". Первая игра противостояния состоится в Нидерландах. В прошлой стадии хозяева выбили "Ювентус", тогда как лондонцы вышли в плей-офф напрямую.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 4-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу ПСВ – Арсенал Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.