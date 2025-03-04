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ПСВ – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
ПСВ – Арсенал: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.03.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся "ПСВ" и "Арсенал". Первая игра противостояния состоится в Нидерландах. В прошлой стадии хозяева выбили "Ювентус", тогда как лондонцы вышли в плей-офф напрямую.
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 4-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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