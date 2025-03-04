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ПСЖ – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

ПСЖ – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.03.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

ПСЖ – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Пари Сен-Жермен" примет "Ливерпуль" в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет в Париже на "Парк де Пренс".

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Парижане на пути в 1/8 финала разгромили "Брест" со счетом 10:0 по итогам двух матчей. "Красные" завершили общий этап на первом месте и квалифицировались напрямую.

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Первая игра состоится в среду, 5 марта и начнется в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 1.

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Трансляция матча Пари Сен-Жермен - Ливерпуль
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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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