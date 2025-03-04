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Команда Яремчука может стать преградой для Шахтера на пути к основному раунду ЛЧ. Известны детали

Лига Чемпионов

Запутанные, но реальные схемы

Команда Яремчука может стать преградой для Шахтера на пути к основному раунду ЛЧ. Известны детали

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Среди украинских клубов только "Шахтер" может претендовать на прямое место в основном раунде Лиги чемпионов 2025/26. Это возможно благодаря высокому личному рейтингу "горняков". Однако для этого "Шахтер" должен выигрывать УПЛ.

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Учитывая то, что разрыв между "Шахтером" и "Динамо" в УПЛ по потерянным баллам сократился до пяти очков (впереди еще очный матч конкурентов), шансы "горняков" на титул не являются призрачными.

Дополнительной мотивации "Шахтеру" может добавлять перспектива прямого выхода в основной этап ЛЧ-2025/26 (у "Динамо" такой перспективы нет).

Эта перспектива зависит от трех условий:

  1. "Шахтер" должен выиграть УПЛ;
  2. ЛЧ-2024/25 должна выиграть команда из зоны ЛЧ своего внутреннего чемпионата;
  3. "Шахтер" должен быть самым рейтинговым клубом среди всех участников чемпионской квалификации.

Условию номер 3 мешает "Олимпиакос" нашего Романа Яремчука. Если он выиграет чемпионат Греции (опережает сейчас ближайшего конкурента на пять очков), "Шахтеру" придется проходить квалификацию Лиги чемпионов в случае своего чемпионства.

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Источник:
Ігор Семйон, UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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