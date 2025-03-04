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Боруссия Д - Лилль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Боруссия Д - Лилль: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.03.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
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В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сойдутся дортмундская "Боруссия" и "Лилль". Первый матч этого противостояния состоится в Германии. Интересно, что покажет французский коллектив с прошлогодним финалистом турнира.
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Лига чемпионов. 1/8 финала (первый матч)
4 марта. 22:00. Дортмунд. "Вестфаленштадион"
"Боруссия Д" — "Лилль"
Главный арбитр: Хосе Мария Санчес (Испания)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
Трансляція матчу "Боруссія Д" - "Лілль"Смотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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