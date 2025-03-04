Лидер ПСВ поделился мыслями относительно матча с Арсеналом

Бывший игрок "Тоттенхэма" Иван Перишич поделился своими ожиданиями накануне матча 1/8 Лиги чемпионов против "Арсенала".

"Это будет тяжелый матч против молодой команды с сильным тренером. В прошлом году "Арсеналу" часто не хватало совсем немного, чтобы выиграть что-то большое. Мы должны быть полностью готовы, тогда у нас будут хорошие шансы победить их. Я верю в нашу команду, и нам нужно сыграть на своем пике. Когда слышишь гимн Лиги чемпионов, это все еще вызывает особые эмоции", – сказал Перишич.