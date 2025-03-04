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Лидер ПСВ поделился мыслями относительно матча с Арсеналом
Верит в команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок "Тоттенхэма" Иван Перишич поделился своими ожиданиями накануне матча 1/8 Лиги чемпионов против "Арсенала".
"Это будет тяжелый матч против молодой команды с сильным тренером. В прошлом году "Арсеналу" часто не хватало совсем немного, чтобы выиграть что-то большое. Мы должны быть полностью готовы, тогда у нас будут хорошие шансы победить их. Я верю в нашу команду, и нам нужно сыграть на своем пике. Когда слышишь гимн Лиги чемпионов, это все еще вызывает особые эмоции", – сказал Перишич.
Напомним, что матч "ПСВ" – "Арсенал" состоится во вторник, 4 марта, в 22:00 по киевскому времени.
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