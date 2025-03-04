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Вошёл в солидную компанию. Эмери отметился достижением в Лиге Чемпионов
Хорошая компания
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери отметился достижением в Лиге Чемпионов.
Английский клуб станет для испанского тренера четвёртым, которым он будет руководить в плей-офф Лиги Чемпионов. До этого Эмери выводил "Валенсию", "ПСЖ", "Вильярреал".
Также подобным достижением отметились Клаудио Раньери (у него 5 клубов) и Жозе Моуриньо с Карло Анчелотти, у которых по шесть клубов.
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Напомним, что "Астон Вилла" заняла восьмое место и прошла в плей-офф напрямую.
Английский клуб сыграет с "Брюгге". Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени.
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