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"Мы должны играть в свой футбол". Луис Энрике поделился ожиданиями от игры против Ливерпуля в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Наставник парижан не собирается подстраиваться под сильного соперника

"Мы должны играть в свой футбол". Луис Энрике поделился ожиданиями от игры против Ливерпуля в Лиге чемпионов

Фото - UEFA.com

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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике дал комментарий перед первым матчем с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы должны играть в свой футбол. Нам нужно стараться владеть мячом как можно больше, чем "Ливерпуль", чтобы создавать больше моментов. А также мы не должны забывать о защите, ведь мы будем играть против самой стабильной команды в этом сезоне".

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"Я не думаю, что первая встреча определит, кто пройдет дальше, однако это очень важный матч. Нашим соперникам тяжело играть на "Парк де Пренс" из-за сумасшедшей атмосферы и давления. Я надеюсь, что мы сможем извлечь из этого значительную пользу. В этом протостоянии сойдутся две очень сильные команды. Это один из лучших матчей, которые вы можете посмотреть", — добавил испанец.

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Напомним, что первый матч в противостоянии между "ПСЖ" и "Ливерпулем" состоится в четверг 5-го марта. Начало игры в 22:00. Ответный матч будет сыгран во вторник 11-го числа того же месяца.

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Лига чемпионов Луис Энрике Ливерпуль Пари Сен-Жермен
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Источник:
UEFA.com
Опубликовал: Андрей Журба
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