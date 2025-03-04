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"Мы должны играть в свой футбол". Луис Энрике поделился ожиданиями от игры против Ливерпуля в Лиге чемпионов
Наставник парижан не собирается подстраиваться под сильного соперника
Фото - UEFA.com
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике дал комментарий перед первым матчем с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Мы должны играть в свой футбол. Нам нужно стараться владеть мячом как можно больше, чем "Ливерпуль", чтобы создавать больше моментов. А также мы не должны забывать о защите, ведь мы будем играть против самой стабильной команды в этом сезоне".
"Я не думаю, что первая встреча определит, кто пройдет дальше, однако это очень важный матч. Нашим соперникам тяжело играть на "Парк де Пренс" из-за сумасшедшей атмосферы и давления. Я надеюсь, что мы сможем извлечь из этого значительную пользу. В этом протостоянии сойдутся две очень сильные команды. Это один из лучших матчей, которые вы можете посмотреть", — добавил испанец.
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Напомним, что первый матч в противостоянии между "ПСЖ" и "Ливерпулем" состоится в четверг 5-го марта. Начало игры в 22:00. Ответный матч будет сыгран во вторник 11-го числа того же месяца.
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