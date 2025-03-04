"Мы должны играть в свой футбол". Луис Энрике поделился ожиданиями от игры против Ливерпуля в Лиге чемпионов

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике дал комментарий перед первым матчем с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы должны играть в свой футбол. Нам нужно стараться владеть мячом как можно больше, чем "Ливерпуль", чтобы создавать больше моментов. А также мы не должны забывать о защите, ведь мы будем играть против самой стабильной команды в этом сезоне".

Читайте также Звездный нападающий верит, что ПСЖ способен выиграть Лигу чемпионов

"Я не думаю, что первая встреча определит, кто пройдет дальше, однако это очень важный матч. Нашим соперникам тяжело играть на "Парк де Пренс" из-за сумасшедшей атмосферы и давления. Я надеюсь, что мы сможем извлечь из этого значительную пользу. В этом протостоянии сойдутся две очень сильные команды. Это один из лучших матчей, которые вы можете посмотреть", — добавил испанец.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что первый матч в противостоянии между "ПСЖ" и "Ливерпулем" состоится в четверг 5-го марта. Начало игры в 22:00. Ответный матч будет сыгран во вторник 11-го числа того же месяца.