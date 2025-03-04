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Полузащитник ПСЖ оценил уровень Ливерпуля перед очным противостоянием в Лиге чемпионов
Похвалил соперника
Фото - UEFA.com
Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Жуан Невеш поделился мыслями о матче с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Я думаю, что "Ливерпуль" является очень хорошей командой. Они финишировали первыми на этапе лиги, поэтому нам нужно надежно сыграть в защите с первых минут матча. Я очень доволен нашей игрой. Мне кажется, что с каждым днем мы совершенствуемся. Сейчас мы действительно находимся в невероятной форме".
"Этот сезон в Лиге чемпионов начался для нас довольно трудно, но это вовсе не означает, что играли очень плохо. Мы настраиваемся на каждую игру с тем же подходом, тем же ритмом и таким же качеством игры", — добавил Невеш.
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Отметим, что первый матч в противостоянии между "ПСЖ" и "Ливерпулем" на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 5-го марта. Начало игры в 22:00.
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