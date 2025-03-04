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Бенфика - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Трубин будет брать реванш
Getty Images/Global Images Ukraine
В 1/8 финала Лиги чемпионов жеребьевка свела "Бенфику" и "Барселону". Напомним, что эти команды уже встречались в этом сезоне на Этапе лиги. Тогда каталонцы в бешеном матче победили со счетом 5:4.
Первый поединок 1/8 состоится в среду, 5-го марта. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 3.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.
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