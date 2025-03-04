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Винисиус - о матче 1/8 финала ЛЧ: Дерби будет великолепным
Футболист поделился своими ожиданиями от матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер "Реала" Винисиус Жуниор высказался о матче 1\8 финала Лиги чемпионов, где его команда сыграет против мадридского "Атлетико".
"Я все еще переживаю невероятные вещи с этой футболкой и живу своими мечтами. Надеюсь, мы сможем продолжать это делать. Сегодня будет великолепный матч, потому что болельщики будут с нами, а игроки готовы сыграть великолепный поединок.
Дерби будет великолепным. Мы весь сезон ждем эти важные матчи. Я никогда не играл против них в Лиге чемпионов, поэтому я очень взволнован", - сказал Винисиус.
Напомним, что поединок "Реал" - "Атлетико" стартует 4 марта в 22:00 по Киеву.
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