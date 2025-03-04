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Винисиус - о матче 1/8 финала ЛЧ: Дерби будет великолепным

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Футболист поделился своими ожиданиями от матча

Винисиус - о матче 1/8 финала ЛЧ: Дерби будет великолепным

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый вингер "Реала" Винисиус Жуниор высказался о матче 1\8 финала Лиги чемпионов, где его команда сыграет против мадридского "Атлетико".

"Я все еще переживаю невероятные вещи с этой футболкой и живу своими мечтами. Надеюсь, мы сможем продолжать это делать. Сегодня будет великолепный матч, потому что болельщики будут с нами, а игроки готовы сыграть великолепный поединок.

Дерби будет великолепным. Мы весь сезон ждем эти важные матчи. Я никогда не играл против них в Лиге чемпионов, поэтому я очень взволнован", - сказал Винисиус.

Напомним, что поединок "Реал" - "Атлетико" стартует 4 марта в 22:00 по Киеву.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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