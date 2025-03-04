Винисиус - о матче 1/8 финала ЛЧ: Дерби будет великолепным

Левый вингер "Реала" Винисиус Жуниор высказался о матче 1\8 финала Лиги чемпионов, где его команда сыграет против мадридского "Атлетико".

"Я все еще переживаю невероятные вещи с этой футболкой и живу своими мечтами. Надеюсь, мы сможем продолжать это делать. Сегодня будет великолепный матч, потому что болельщики будут с нами, а игроки готовы сыграть великолепный поединок.

Дерби будет великолепным. Мы весь сезон ждем эти важные матчи. Я никогда не играл против них в Лиге чемпионов, поэтому я очень взволнован", - сказал Винисиус.