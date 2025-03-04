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Известно, готов ли основной вратарь Интера принять участие в следующем матче Лиги чемпионов
Вскоре команда отправится в Нидерланды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Миланский "Интер" узнал важную новость накануне первого матча против "Фейеноорда" в 1/8 финала Лиги чемпионов, которая касается состояния здоровья основного вратаря команды.
Как сообщает местный журналист Альфредо Педулла, голкипер "нерадзурри" Ян Зоммер успел восстановиться после перелома большого пальца на правой руке до поединка в еврокубках. 36-летний швейцарец уже тренировался с командой.
Таким образом Зоммер сможет принять участие в следующем матче своей команды, поэтому он отправится в Нидерланды.
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Напомним, что в этом сезоне Лиги чемпионов Ян Зоммер провел 7 сухих поединков в 8 матчах этапа лиги.
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